L’Oficina de l’Energia de València defén els beneficis de l’aerotèrmia

L’Oficina de l’Energia del barri d’Aiora ha organitzat tallers informatius gratuïts dirigits a les persones interessades en la tecnologia de l’aerotèrmia, bé perquè estan pensant a instal·lar-la a la seua casa o el seu negoci, bé perquè ja la tenen instal·lada i volen traure-li el major profit possible. Este mes, el taller informatiu serà virtual i se celebrarà dimecres, 13 de març, a las 17 hores, amb inscripció gratuïta en la web de la Fundació València Clima i Energia.

L’aerotèrmia és una tecnologia poc coneguda a Espanya, però que podria substituir a les calderes de gas i el butà, ja que usa la bomba de calor d’una forma més eficaç i es considera una tecnologia renovable sempre que complisca amb unes condicions mínimes d’eficiència.

En este sentit, el regidor de Millora Climàtica i Eficiència Energètica, Carlos Mundina, ha explicat que «l’interés per l’ús de noves formes d’energia més eficaces, més sostenibles i econòmiques és cada vegada més creixent. L’aerotèrmia és una nova tecnologia molt coneguda a Europa, però a Espanya encara suscita molts dubtes. Per això, des de l’Oficina de l’Energia de l’Ajuntament, volem posar a la disposició dels veïns i veïnes l’assessorament que necessiten, com a servici públic i gratuït d’informació, sobre esta tecnologia i qualsevol altre dubte que tinguen relacionada amb l’eficiència energètica i l’estalvi».

El 2009, la Comissió Europea va definir una directiva on es fomenta l’ús d’energia procedent de fonts renovables, en la qual es definix l’energia aerotèrmica com l’energia emmagatzemada en forma de calor en l’aire. Esta energia és capturada per una bomba de calor reversible i es bomba a l’interior de l’habitatge que es desitja climatitzar.

L’aerotèrmia és capaç de suplir totes les demandes tèrmiques d’una llar i podria substituir a mitjà termini l’ús de les calderes de gas o butà

A més, l’aerotèrmia pot considerar-se una tecnologia renovable depenent de la seua eficiència, és capaç de suplir totes les demandes tèrmiques d’una llar i podria substituir a mitjà termini l’ús de les calderes de gas o butà, molt més contaminants i poc sostenibles.

Aerotèrmia o aire condicionat

«L’Oficina de l’Energia –ha recordat Carlos Mundina- és un servici municipal i gratuït on totes aquelles persones que tenen dubtes sobre energia poden acudir per a demanar assessorament professional de personal tècnic. El sector de l’energia és complex i darrere de molts consells pot haver-hi un interés comercial. En les Oficines de l’Energia no venen res, aconsellen i informen perquè la ciutadania tinga la informació que necessita per a saber què és el que més li convé».

La gran diferència entre l’aerotèrmia i l’aire condicionat és que este últim s’usa només per a climatitzar, mentre que l’aerotèrmia s’usa tant per a climatitzar com per a calfar aigua, de tal forma que cobrix totes les necessitats tèrmiques d’una llar amb tant un sol equip.

Amb l’energia aerotèrmica, aproximadament del 100 % d’energia tèrmica que arriba a l’estada a climatitzar, el 75 % estaria venint de manera renovable de l’ambient i el 25 % del consum elèctric del compressor. Per això, els rendiments de les bombes de calor, tant en refrigeració com en calefacció, són molt eficients i se la considera energia renovable perquè la major part de l’energia que usa d’origen és la de l’aire. La virtut de la bomba de calor radica en el fet que és capaç de transmetre grans quantitats de calor consumint una xicoteta quantitat elèctrica.