La UPV pretén millorar la gestió dels residus ramaders

Adquirir nous coneixements i tècniques per a desenvolupar i validar un nou procés per a la valorització del purí mitjançant l’ús de Solucions basades en la Naturalesa (SbN), com els aiguamolls artificials, i d’aquesta manera, contribuir al desenvolupament sostenible d’un dels principals sectors industrials del nostre territori, així com a cura del medi ambient i a la mitigació dels efectes del canvi climàtic.

Amb este objectiu es crea el projecte Valpurin, desenvolupament de solucions basades en la naturalesa per al tractament sostenible del purí i posterior valorització de les seues fraccions, en el qual participa un consorci integrat pel IIAMA-UPV, Global Omnium i Servyeco. La investigació té una duració de 28 mesos i cerca minimitzar els efectes que els residus agropecuaris tenen sobre el medi ambien.

Diversos residus

El projecte parteix de la realitat de que les activitats agroalimentàries, especialment la ramaderia intensiva, poden produir diversos residus contaminants que afecten l’aigua, l’aire i el sòl. Aquests residus són coneguts com a purins i la seua composició varia molt, encara que el seu component més preocupant és el nitrogen, a més d’elevades càrregues de matèria orgànica i salinitat.

A més, la indústria porcina de moltes regions del Mediterrani es basa parcialment en centenars de xicotets ramaders, la limitada producció dels quals i baixos pressupostos anuals no permeten la implantació de tractament tecnològic avançat de residus. El projecte busca conéixer la viabilitat de la implementació dels aiguamolls artificials com a tecnologies senzilles d’operar i mantindre pels propis grangers, que presenten un baix consum energètic i baixos costos de construcció.