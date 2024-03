El Consell impulsa l’ús d’hidrogen verd en la fabricació de peces ceràmiques

L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), que presidix la consellera Nuria Montes, dona suport a una nova investigació liderada per l’Institut de Tecnologia Ceràmica (ITC) per a impulsar l’ús d’hidrogen verd en els processos de fabricació de peces ceràmiques que és on es consumix més del 60 per cent de l’energia.

Esta ajuda prevista per a 2024 permetrà fer un salt qualitatiu en les investigacions que ha realitzat el centre tecnològic amb el suport del Ivace+i per a impulsar la descarbonització del sector.

Mitjançant este projecte, el centre d’investigació de Castelló preveu estudiar en el laboratori de la seua planta pilot Hipocarbónica com aplicar l’hidrogen verd en els processos de fabricació de peces ceràmiques i analitzar si el seu ús afecta d’algun mode a les característiques del producte final.

Cien por cien renovable

Per a això, el ITC es planteja l’ús de tecnologies disruptives com són els combustibles alternatius, la captura i emmagatzematge de Co2 i l’electrificació de processos amb energia generada per fonts renovables. L’objectiu inicial plantejat pel ITC és poder obtindre de les seues pròpies plaques fotovoltaiques l’electricitat necessària per a generar l’hidrogen verd, amb el que l’electricitat utilitzada serà 100% renovable.