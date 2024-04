L’Eurocambra aprova el ‘dret a reparar’ per a estendre la vida útil de béns

El Parlament Europeu va aprovar este dimarts en sessió plenària a Estrasburg (França) noves regles per a fomentar la reparació dels productes, a fi d’estendre la seua vida útil reduir els residus i avançar cap a una economia més circular a la Unió Europea (UE).

Les normes, ja acordades pel Parlament i el Consell al febrer d’enguany, van ser recolzades pels eurodiputats per 583 vots a favor, 3 en contra i 14 abstencions. El projecte legislatiu sobre el denominat ‘dret a reparar’ dels consumidors aclareix les obligacions dels fabricants i animen als consumidors a ampliar el cicle de vida dels productes.

Així, una vegada expirada la garantia legal del producte, els consumidors podran reclamar la reparació dels béns que són reparables, com a telèfons mòbils, rentadores o aspiradors, o sol·licitar una ampliació de fins a 12 mesos addicionals de garantia legal.

Obligació de reparació

Les normes també contemplen un requisit perquè els consumidors estiguen informats sobre les obligacions de reparació del fabricador, un accés gratuït en línia a preus indicatius de reparació, així com opcions perquè els compradors puguen amprar un altre dispositiu mentre reparen el seu.

També, les regles recullen que els fabricants hauran d’oferir recanvis i eines a un preu raonable i prohibeixen l’ús de clàusules contractuals o pràctiques informàtiques per a obstaculitzar les reparacions, per exemple, impedir l’ús de peces de recanvi de segona mà o subministrades en 3D per part de reparadors independents.

A fi de fomentar el mercat de reparació, el text estableix la creació d’una plataforma en línia amb seccions nacionals perquè els consumidors puguen trobar tallers de reparació locals, trobar peces de recanvi, venedors de productes recondicionats o compradors d’articles defectuosos.

A més, cada estat membre haurà d’introduir una mesura per a promoure el dret a la reparació, com a campanyes d’informació, cursos de reparació o -concorde a les normes fiscals- una reducció de l’IVA sobre els serveis de reparació.

El ‘dret a reparar’ se suma a altres noves normes comunitàries en línia amb els compromisos adquirits per la UE cap a una transició ecològica, com les regles de disseny ecològic, amb l’objectiu que els productes duren més i es puguen reparar i reciclar, o la directiva que prohibeix etiquetes de sostenibilitat sense proves.