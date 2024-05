Horta Neta organitza passejos, tallers i bivacs per a juny

Arriba juny i la nova proposta de xarxa joves.net per a les activitats d’Horta Neta 2024. Per als caps de setmana del pròxim mes podeu trobar diferents activitats unes per als més joves i altres activitats també dirigides a públic jove i familiar.

A la natura, l’1 de juny podeu participar del Passeig per l’horta històrica d’Aldaia acompanyats pel Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia de l’Horta; i el 8 de juny del Taller de recollida de residus a la platja de La Pobla de Farnals.

Per al 14 de juny els més joves podran gaudir de la proposta d’un Bivac al Parc de la Canaleta ple d’activitats ambientals, i el 15 a Godella dur a terme la construcció de caixes niu per a les rates penades.

La campanya també compta amb la proposta d’activitats formatives en col·laboració amb el Centre d’Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana. Dins d’aquestes el pròxim dijous 6 de juny a les 18 hores, a Quart de Poblet es durà a terme el taller de «Com fer un consum responsable per a no carregar-me el planeta».

Tallers d'agricultura ecologica amb Del Camp a la Taula. / ED

Per a totes aquestes activitats només cal fer la inscripció prèvia. Són activitats gratuïtes i estan adreçades a públic jove i familiar. Pots trobar tota la informació de les activitats al web joves.net.

Activitats recents

Si parlem de les activitats més recents, s’ha de destacar el senderisme a la llum de la Lluna del passat 24 de maig a Picassent, on 46 persones d’entre 12 i 46 anys, van realitzar la ruta per a després sopar amb eixes vistes. Enguany 4 grups dels centres joves de Picassent, Silla, Godella i Massanassa han fet servir esta activitat com una proposta d’oci nocturn per als i les adolescents del municipi.

La ruta que té tots els ingredients per poder gaudir d’una activitat a l’aire lliure va discórrer entre converses entre senders bonics, la lluna plena, una pujada dura que recordar, i moments per a parlar i compartir confidències, els ingredients perfectes perquè les persones participants tinguen una vivència positiva a la natura en el seu temps d’oci.

El dissabte 25 a Albal, es va desenvolupar el Taller d’agricultura ecològica i regenerativa. En l’activitat va participar unes 30 persones de diferents poblacions.

Amb la col·laboració de Camp a la Taula, visitaren al centre de compostatge, van poder veure com es realitza el compost, perquè s’utilitza, etc.

Més tard acudiren a l’hort regeneratiu «La Chandra» on vam poder veure el funcionament real que s’aplica en l’agricultura recreativa. L’activitat va finalitzar realitzant una enotècnia fabricant vermicompostador casolana (amb cucs) i un cubocashi per a posteriorment portar-nos a casa.

La proposta d’Horta Neta és valorar i protegir el nostre entorn natural per això donen valor a les activitats intergeneracionals, fer xarxa, totes aporten i totes aprenem.