Els ‘Eco-Rangers’ del British School recullen més de 40 kg de fem en parcs i platges

Més de 40 quilograms de fem entre plàstic i burilles eliminats del Parc Central de València i la platja del Saler. Eixe és el balanç de l’última actuació duta a terme pels ‘Eco-Rangers’ de British School de València, un comando molt especial format per alumnes d’entre 5 i 16 anys per a la protecció del medi ambient a la ciutat i la seua àrea metropolitana.

Es tracta d’una de les múltiples accions que es duen a terme en el col·legi britànic de València durant tot l’any, en la qual aquest grup format per voluntaris de tots els cursos, a més del professorat, s’encarreguen de dur a terme revisions mediambientals i de preparar un pla d’acció per a tot el col·legi en matèria de sostenibilitat i respecte per la naturalesa i l’entorn.

Iniciatives dels ‘Eco-Rangers’ de British School de València que complementen amb projectes com el reciclatge de taps de plàstic per a la seua reconversió en jocs i material escolar, així com la utilització de botelles d’aigua d’alumini o l’ús d’estotjos per al menjar en lloc d’usar envasos i botelles de plàstic d’un sol ús.

Recollir burilles va ser una de les tasques més importants. / B. S.

Relacionat amb aquest àmbit, durant tota la setmana passada també es van dur a terme diferents activitats relacionades amb el Dia Mundial del Medi Ambient en el col·legi britànic de València. Els alumnes de l’escola van canviar els seus habituals uniformes per samarretes de color verd per a simbolitzar la naturalesa.

A més, alguns pares dels alumnes van participar impartint xarrades i gestionant activitats, com la que va relacionar la importància del benestar físic amb el cicle de vida de les plantes. O també va ser important la sessió impartida per dos progenitors empleats d’Unicef, els quals van exposar aspectes clau per a crear una major consciència social i com aquesta influeix directament en la sostenibilitat.

Com a colofó de les activitats, encarregats del Col·legi d’Enginyers de la Universitat Politècnica de València van parlar sobre la gestió de recursos naturals i més específicament sobre el cicle hidrològic a València i el seu entorn.