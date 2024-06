Sis centres de València participen en el projecte «el teu entorn agradable»

El projecte «el teu entorn agradable» es una iniciativa de BIOagradables que compta amb l’ajuda de Caixa Popular. L’última activitat ha consistit en una xarrada-taller sobre la situació dels ecosistemes marins valencians i la feina que les persones poden per aturar la situació, a més a més de parlar de la biodiversitat marina a partir de dinàmiques a l’alumnat de 3r i 4t de primària. Sis centres de València han participat.

Després de la xarrada taller desenvoluparen un projecte explicant quin seria el seu entorn agradable i com aconseguir-ho. Tant l’associació com Caixa Popular han valorat els projectes, encara que també han participat en la valoració els centres puntuant els projectes de les altres classes.D’aquesta manera podien veure com n’hi ha altres xiquets i xiquetes participant i tenint idees sobre com millorar el nostre planeta.

El primer lloc va ser per al col·legi de la Coma gràcies al seu pòdcast sobre ecosistemes marins; en segon lloc, finalitzà el col·legi Lope de Vega amb activitats per a la classe que a més a més s’han exposat al centre; i, el tercer lloc va ser per al col·legi Rosa Serrano amb un vídeo sobre possibles solucions a la platja. Des de l’organització assenyalen que aquesta iniciativa ha ajudat l’alumnat a comprendre la situació i a involucrar-se més en la cura del medi ambient.

BIOagradables és una associació dedicada a l’educació ambiental, la missió de la qual és conscienciar sobre la importància de protegir el medi marí. n