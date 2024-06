Algues amb sensors per a capturar CO2 i millorar el medi

El projecte valencià Biotank, de biotecnologia, ciència de dades i Intel·ligència Artificial, de l’equip Ingenia, ha sigut un dels deu projectes seleccionats per a participar en la final de la quarta edició del programa imaginPlanet Challenge. L’equip està integrat per tres estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria, Sandra Paniagua, Elena Álvarez i Gema Bravo.

Biotank és una solució ecològica que combina biotecnologia, ciència de dades i IA. És un motor d’algues amb sensors, dissenyat per a absorbir CO2₂ en àrees «altament contaminades» d’una manera «eficient i autosuficient».

En aquesta edició han participat més de 3.000 estudiants de tota Espanya i un total de 447 equips, dels quals 62 són de València. En les quatre edicions celebrades, la participació ha sigut superior als 8.000 alumnes. Tots ells són joves interessats a desenvolupar idees d’emprenedoria que ajuden a combatre el canvi climàtic.

Enguany, com a novetat, s’ha baixat l’edat per a poder participar de 18 a 16 anys i han pogut inscriure’s tant estudiants d’universitats com de centres de Formació Professional.

Ingenia, juntament amb la resta de participants que s’han inscrit al programa, han rebut formació, ja que «imagin» ha oferit sessions telemàtiques i píndoles de formació sobre sostenibilitat i emprenedoria, així com accés a eines i recursos que els han ajudat a donar forma a les seues idees a través del mètode Lombard, basat en el Design Doing.

Un jurat, integrat per experts interns i externs referents en sostenibilitat, ha seleccionat a Ingenia juntament amb altres nou projectes per a participar en la final, que se celebrarà el 21 de juny a Madrid. Entre ells, es triarà l’equip guanyador, que podrà gaudir d’una estada en Silicon Valley, concretament en el centre d’innovació de Imagine Creativity Center, dirigit per l’emprenedor Xavier Verdaguer.

Els integrants de l’equip guanyador participaran durant 10 dies en un programa d’incubació del seu projecte i visitaran empreses com Netflix, Google HQ, Instagram, X, IDEE, entre altres, i rebran formació de les universitats de Stanford i Berkeley. A més, també participaran en un «Road Trip» des de Los Angeles a San Francisco, on visitaran els parcs naturals del Gran Canó, Yosemite, Mammoth Lakes i La Vall de la Mort.

A més, Ingenia formarà part de la comunitat Alumni, a través de la qual «imagin» continua donant suport a l’evolució dels projectes que han format part del imaginPlanet Challenge, i tots els equips participants poden seguir vinculats al programa. Aquest Alumni permet continuar donant suport el desenvolupament dels projectes, fomentar el futur laboral dels participants i generar interacció entre tots els agents implicats en el imaginPlanet Challenge.

Més de 5.000 joves han participat ja en el imaginPlanet Challenge, que enguany ha aconseguit la seua quarta edició. EcoDeliver i Kidalos van ser els projectes triats en la primera edició, iniciatives que tenen l’objectiu de fer més sostenible el sector del transport de paqueteria (ecoDeliver) i el consum de joguets (Kidalos). Al juliol de 2022, Atom, un projecte de generació i emmagatzematge de combustible d’hidrogen, va ser l’equip guanyador de la segona edició del programa impulsat per imagin. Si és el cas, també s’han constituït com a empresa i han aconseguit una ronda d’inversió de 50.000 euros amb Farside. En l’última edició celebrada, el projecte guanyador va ser Utopia, una iniciativa per a detectar i frenar l’expansió d’incendis a través de IA.