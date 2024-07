La UV publica una guia sobre l’aigua i la seua importància vital

El Vicerectorat de Sostenibilitat, Cooperació i Vida Saludable de la Universitat de València ha editat la guia ‘Més clar, aigua: Guia per a un ús de l’aigua més saludable i sostenible’ que està disponible per a descarregar de manera gratuïta en el Servei de Publicacions de la Universitat. L’obra pretén augmentar la consciència sobre la gestió sostenible de l’aigua i el seu paper crucial en la vida. Elaborada per un ampli grup d’expertes i experts de la Universitat amb la coordinació de Pilar Serra, Dolors Corella i Emilio Barba es presenta com una ferramenta indispensable per a comprendre la multifacètica relació entre l’aigua i el nostre entorn.

La guia oferix un recorregut detallat pels diversos aspectes de l’aigua, des dels seus moviments en el planeta fins al seu impacte en la salut humana i els ecosistemes aquàtics.

Amb un enfocament integral, s’aborden temes com la biodiversitat dels ecosistemes aquàtics, l’adaptació dels animals a l’emergència climàtica i la qualitat de l’aigua necessària tant per a ús humà com animal. A més, es discutix la influència de l’aigua en la salut, considerant perspectives de gènere i edat, i els requisits mínims per a garantir una vida saludable.

La publicació també subratlla el compromís de la Universitat de València amb la difusió del coneixement i la millora de la gestió sostenible de l’aigua.