Els turistes podran calcular la seua petjada de carboni en 40 hotels

Més de 40 hotels de l’Associació Empresarial i Turística de la Comunitat Valenciana (Hosbec) s’han sumat ja a la iniciativa «GreenHost», una eina tecnològica que permetrà als turistes calcular i compensar de manera automàtica i senzilla la petjada de carboni que generen.

Els establiments podran incorporar en la seua informació al client una eina que, a través d’un codi QR, coneixent el mitjà de transport utilitzat per al viatge, els dies d’estada i el nombre de viatgers, dona a conéixer la petjada de carboni i una proposta de compensació d’aquesta triant un projecte local de la Comunitat Valenciana on vulga fer una donació i així deixar reflectida eixa compensació.

El director general de Turisme Comunitat Valenciana, José Manuel Camarero, i la secretària general de la patronal hotelera Hosbec, Mayte García, han presentat la iniciativa «GreenHost», a la qual s’han sumat ja 40 hotels, una xifra que s’incrementarà en les pròximes setmanes, segons l’associació.

«GreenHost» s’allunya de propostes impositives, i s’orienta mitjançant la sensibilització a implicar el client de manera voluntària com a part important en el desenvolupament d’un turisme més sostenible i responsable, compensant la seua petjada de carboni en el destí que visita.

Els establiments, hotels i altres allotjaments reglats, actuaran com a «amfitrions verds» per a sensibilitzar als seus clients i al mateix temps s’impliquen en la millora del balanç ambiental de l’activitat turística.

Els turistes allotjats en hotels i allotjaments com càmpings, blocs i conjunts d’apartaments de Hosbec disposaran d’informació que facilite el procés i, a més, es durà a terme un pla de comunicació per internet sobre la demanda allotjada i no resident en la Comunitat Valenciana amb el qual incentivar aquest procés de compensació.

La secretària general de Hosbec ha explicat que l’objectiu és un millor posicionament de la Comunitat en matèria de sostenibilitat ambiental i recolzar el treball del sector empresarial turístic en els diferents destins a l’hora d’informar el client.

Implicació dels establiments

L’associació reconeixerà en els seus Premis de Sostenibilitat, a la fi d’any, amb la categoria «GreenHost» els hotels més compromesos en la compensació de la petjada de carboni dels seus clients i que, per tant, han provocat major quantitat de conversió.

El projecte s’emmarca en l’estratègia de treball en relació amb la sostenibilitat que Hosbec desenvolupa en els últims anys al costat dels seus associats, mitjançant el desenvolupament d’accions de formació, i implementació d’eines de mesurament del grau d’implantació d’indicadors de Sostenibilitat amb Bioscore.

També de programes de gestió de residus com a envasos i aparells elèctrics i electrònics, d’iniciatives en economia circular, de la creació d’un parc solar per a hotelers, o de col·laboracions amb entitats que afavorisquen la igualtat d’oportunitats per a la inserció laboral en matèria de sostenibilitat social i responsabilitat social empresarial.