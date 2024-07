Refugis climàtics, la solució de les ciutats per a combatre la calor extrema

Que les onades de calor són cada volta més freqüents i intenses és una evidència empírica que ni tan sols els terraplanistes (aquelles persones que neguen el canvi climà tic) són capaços de rebatre. Potser l’equip científic que desenvolupat l’aplicació denominada Mortalitat Atribuïble per Calor a Espanya (MACE), és el que compte amb les dades més precises sobre l’impacte de la calor en la salut de les persones. Esta aplicació, en la que treballen també científics de la Universitat de València (UV), creua dades oficials del sistema de Monitoratge de la Mortalitat Dià ria (MOMO) i de les temperatures registrades per l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) per a calcular la mortalitat atribuïble a la calor moderada, la calor extrema i la calor excessiva dels mesos de juny a agost a Espanya. MACE s’actualitza dià riament i ofereix dades de mortalitat respecte a la temperatura dels últims cinc anys, sent l’any 2022 el més significatiu amb un registre de 3.012 morts per calor durant els 28 dies que va haver-hi calor extrema a l’estiu. Si parlem de l’impacte de la calor sobre la salut, l’estiu de 2023 fou el tercer amb major mortalitat atribuïble a la calor excessiva, amb 2.155 defuncions, després de l’onada de calor de 2003 i l’estiu de 2022, assenyala l’estudi.

Davant l’impacte de la calor com a conseqüència del canvi climà tic, les grans ciutats han desenvolupat el concepte de «refugi climà tic», és a dir, l’habilitació d’espais públics com biblioteques, museus o edificis multiús perquè la ciutadania puga gaudir d’hores de confort tèrmic grà cies al fet que compten amb instal·lacions d’aire condicionat. Per descomptat els jardins són també espais considerats com refugis climà tics, encara que en estos la frescor es genera de manera natural grà cies a l’abundà ncia de vegetació. Contrà riament, algunes ciutats com Madrid prenen la decisió de tancar algunes zones verdes amb calor extrema per temor del col·lapse de les branques d'arbres, que poden causar ferits, si més no són més els beneficis de tindre un parc obert que no tancat.

Barcelona va ser la ciutat que popularitzà en 2022 la posada en marxa d’estos refugis climà tics coincidint amb un any de calor extrema. Tanmateix, altres ciutats es van sumar de seguida a aquella iniciativa, com per exemple València. Algunes urbs obrin estos espais a tots els públics i d’altres les destinen fonamentalment a persones vulnerables. L’explicació és ben lògica: la calor afecta més les persones que menys recursos compten i per, és a dir, aquelles que són víctimes de la denominada pobresa energètica, com el fet de no poder pagar calefacció en hivern o climatització en estiu.

Com que la calor és un problema que afecta cada vegada més a un ventall més ample de la població, estos refugis climà tics s’estan obrint per a tots els públics. A València es poden en la xarxa d’Oficines de l’Energia, creades en 2022 precisament per a combatre la pobresa energètica i ajudar la població a consumir menys i de manera més responsable. Estan localitzades en l’Observatori del Canvi Climà tic C/ Doctor Lluch 60, l’Oficina d’Energia Aiora. C/ José María Haro Salvador 9 -11, i l’Oficina d’Energia Parc Oest: Xalet Parc de l’Oest, C. d’Énguera. A més, l’Oficina d’Energia de Torrefiel, situada dins del Mercat municipal, també s’obrirà en els moments d’obertura d’este espai.