Quan els rius recuperen el seu equilibri natural

L鈥檃ny 2022 el Ministeri de Transici贸 Ecol貌gica va dur a terme una de les actuacions m茅s cridaneres en la recuperaci贸 de l鈥檈quilibri natural d鈥檜n riu, amb la demolici贸 de l鈥檃ssut del Mol铆 Malanya, en el riu Albaida, en el municipi de Bell煤s, en la comarca de la Vall d鈥橝lbaida. A trav茅s de la Confederaci贸 Hidrogr脿fica del X煤quer es va eliminar el perill que suposava per a les persones la seua falta de manteniment i, d鈥檃ltra banda, per a assegurar la continu茂tat fluvial del riu.

Una directiva europea obliga a dur a terme aquestes actuacions de recuperacions dels rius amb l鈥檈liminaci贸 de totes aquelles barreres artificials que dificulten la continu茂tat dels ecosistemes aqu脿tics. Tanmateix, aquestes mesures de correcci贸 no sempre compten amb el benepl脿cit dels pobles implicats perqu猫 sovint antigues preses o assuts s鈥檋an convertit en atractius tur铆stics una vegada han deixat de tindre la funci贸 per a la qual es van construir (abastiment d鈥檃igua, molins de tota mena, funci贸 hidroel猫ctrica, etc.). Per aix貌 茅s important el di脿leg per convindre quines d鈥檃questes antigues infraestructures es poden mantindre per raons socioecon貌miques o cal eliminar-les per raons mediambientals.

El riu Albaida despr茅s de la demolici贸 de l'assut del Mol铆 de Malanya. / CHX

Albaida, Pal脿ncia o el Serpis

La Confederaci贸 Hidrogr脿fica del X煤quer (CHX) explica que mant茅 el seu comprom铆s per continuar millorant l鈥檈stat de les masses d鈥檃igua superficial de la demarcaci贸 amb la realitzaci贸 de diverses actuacions de restauraci贸 fluvial que permeten millorar i recuperar la continu茂tat longitudinal dels rius i la conseg眉ent connectivitat biol貌gica. Destaca dues actuacions espec铆fiques en els rius Albaida i Pal脿ncia per la seua especial tipologia. En el primer cas, es va procedir a la demolici贸 de l鈥檃ssut de Mol铆 de Malanya de Bell煤s, infraestructura que es trobava en des煤s des de feia diversos anys. En el segon cas, es va construir un pas per a peixos en l鈥檃ssut de Font del Nano, situat en el terme municipal de Teresa (Castell贸).

A hores d鈥檃ra, la CHX est脿 acabant la primera fase de restauraci贸 fluvial que s鈥檈stan realitzant en el riu Serpis, en el tram compr茅s entre els ponts 鈥楾orre dels Parells鈥 i el 鈥楶ont de Daim煤s鈥, entre Villalonga i Gandia. L鈥檃ctuaci贸 t茅 l鈥檕bjectiu de recuperar la vegetaci贸 de ribera del llit, compta amb un pressupost que supera el mili贸 d鈥檈uros i s鈥檈xecuta sobre un tram d鈥檜n quil貌metre i mig de longitud.

La primera fase 茅s la de desbrossament i la instal路laci贸 d鈥檜na cobertura opaca de geot猫xtil que romandr脿 en el terreny durant almenys 18 mesos. Transcorregut aquest temps s鈥檌niciaran els treballs de la segona fase de la restauraci贸 integral d鈥檃quest tram del riu Serpis. Primer es procedir脿 a retirar la cobertura geot猫xtil i despr茅s es realitzaran, de manera peri貌dica, plantacions d鈥檈sp猫cies aut貌ctones de ribera.

Els nous usos

No obstant aquestes actuacions, recentment s鈥檋an conegut iniciatives del Ministeri que han generat un debat sobre la idone茂tat d鈥檈liminar algunes preses o assuts pel seu nou atractiu tur铆stic. Per exemple a Peralejos de las Truchas (Guadalajara) on s鈥檋an recollit m茅s de 3.500 signatures per a evitar l鈥檈liminaci贸 d鈥檃questes estructures per ser part del seu patrimoni i 芦un important recurs tur铆stic禄, segons ha exposat la petici贸 llan莽ada en la plataforma web Change.org.

Moltes d鈥檃questes infraestructures tenen al voltant de 100 anys, a m茅s de representar un alt inter茅s econ貌mic perqu猫 s贸n un punt d鈥檃tracci贸 tur铆stica. De fet, estan molt integrades en l鈥檈ntorn i no 茅s tan clar que la seua demolici贸 comporte realment un benefici.

D鈥檃ltra banda, recents sent猫ncies judicials donen la ra贸 a l鈥橢stat i les diferents confederacions i obliguen a antigues concession脿ries el猫ctriques a assumir el cost de demolici贸 d鈥檃questes preses, com 茅s el cas de El Molino de Arriba, Navajeros i La Rocha en el Parc Natural del Alto Tajo. Actuacions que no compten amb el suport de bona part de la poblaci贸.