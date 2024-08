Iberdrola reduira l’impacte de l’energia hidràulica en els peixos migradors

Per a conéixer la incidència real d’estes infraestructures i reduir el seu impacte, la major hidràulica de la Península Ibèrica, Iberdrola, participa en el projecte cofinançat amb fons europeus Life Kantauribai que, entre altres accions, eliminarà i permeabilizar preses i estudiarà l’impacte de la hidràulica en la migració descendent d’espècies diádromas, com el salmó.

«La implicació d’Iberdrola és important perquè som l’empresa amb la major potència hidràulica instal·lada a Espanya hui dia», amb el 60% del total i 117 centrals, diu portaveu d’Iberdrola Hidroelèctrica Borja Gotxikoa.

Instal·larà un pioner sistema de videoconteo basat en cambres que permetrà monitorar en temps real el procés migratori dels peixos i facilitar les dades als experts.

Entre les treballs a desenrotllar per Iberdrola figura millorar l’escala o pas per a peixos de la presa associada a la central hidroelèctrica de Santiago, situada en el riu Urumea (Navarra) i actual límit de distribució del salmó en la zona. A més, instal·larà un pioner sistema de videoconteo basat en cambres que permetrà monitorar en temps real el procés migratori dels peixos i facilitar les dades als experts.

Funcionament de l'escala

L’objectiu, aprofundir en el coneixement del funcionament de l’escala i de les mesures que s’adopten per a previndre la mortaldat dels peixos en els canals i centrals. Entre eixes mesures, la més estesa és la col·locació de reixes en els canals per a impedir que els peixos entre en ells i arriben a les centrals hidràuliques amb el risc de morir triturats per les aspes de les turbines. n