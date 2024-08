El Rototom i Tuawa aconseguixen l’estalvi de 1,7 milions de botelles de plàstic tres anys després

El festival internacional de reggae ‘Rototom Sunsplash’, que celebra des de fa quasi 30 anys a Benicàssim durant les setmanes centrals d’agost, continua fent passos afermats en la seua lluita per protegir el medi ambient aplicant totes les mesures al seu abast per a convertir este macro festival en el més sostenible d’Europa. En 2022 ja es va convertir per dret propi en el primer a Espanya de les seues característiques a obtindre un certificat d’emissions de CO₂ per a convertir en tangible la seua petjada de carboni en reduir l’impacte sobre el medi ambient, evitant els gasos d’efecte d’hivernacle derivats del transport i la fabricació d’aigua embotellada en plàstic.

En eixa ferma aposta i compromís per protegir el planeta amb les seues polítiques sostenibles, el festival internacional de reggae Rototom Sunsplash ha comptat de nou en la seua edició de 2024 amb Tuawa. L’empresa de Global Omnium, especialista en el sistema d’aigua filtrada amb les seues fonts d’última tecnologia.

Cal recordar que la col·laboració entre Rototom amb Tuawa va fer possible que en l’edició de l’any passat s’estalviaren més de 600.000 botelles de plàstic gràcies, entre altres accions, a les fonts d’aigua filtrada, xifra a la qual cal afegir les 420.000 botelles de plàstic del certamen internacional de reggae de 2022. Nombre d’envasos que ha sigut superat este curs després d’haver estalviat prop de 670.000 botelles de plàstic.

Tres anys junts

El repte per al present festival era seguir la progressió per a evitar el consum de plàstic, motiu per l’ambdues parts es van proposar aconseguir la xifra de 1,5 milions de botelles de plàstic després de tres anys junts i s’ha superat en aconseguir l’estalvi d’1.690.000 botelles de plàstic tres anys després.

Per a això, Tuawa va instal·lar en el Rototom Susplash 30 fonts de Horeca repartides per tot el complex musical així com 4 fonts PusDar de gran cabal situades en punts estratègics del mític recinte festivalero de Benicàssim.

La política sostenible del Rototom està avalada per la seua gestió eficient dels recursos hídrics; la seua ferma aposta pel reciclatge i la recollida selectiva de residus i l’eliminació total del consum de plàstic a l’interior del recinte, que inclou un sistema de gots tematizados reutilitzables. «Este compromís posa de manifest l’aposta del festival Rototom, des de molts anys arrere, en reciclatge, reutilització de recursos, recuperació de materials i compromís ambiental», indica Juan Monrabal CEO de Tuawa.

D’esta manera, Tuawa i el Rototom Sunsplash van aconseguir l’any passat estalviar-li al planeta durant la setmana que va tindre lloc el festival més de 168 tones de CO₂ a l’atmosfera, equivalent a 8.500 arbres. Xifra que després de les presente edició s’eleva a 170 tones de CO₂.

D’antuvi, Tuawa i Rototom superen per tercer any consecutiu l’estalvi en botelles de plàstic. El repte en l’edició de 2024 era superar les 600.000 del passat any.

El Rototom, per on han circulat diàriament més de 20.000 persones, no sols és el festival més sostenible d’Espanya sinó també un dels més nets gràcies a l’absència de més de 700.000 botelles de plàstic en el recinte. Això ha ajudat al fet que *Rototom es convertisca en una de les instal·lacions amb menys residus i escombraries del territori nacional. A més, això evita el CO₂ necessari tant per al seu transport fins a plantes de reciclatge com per al seu processament.