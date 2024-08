Espanya, entre els casos d’èxit per a frenar l’escalfament global

El món pot acostar-se a complir els objectius de l’Acord Climàtic de París si se centra en 63 casos, de 1.500 analitzats en les últimes dècades, en els quals les polítiques climàtiques han tingut el major impacte. Entre estes bones pràctiques destaca Espanya, que figura entre els casos d’èxit en el sector del transport, amb una reducció de les emissions del 10,3% entre 2006 i 2012 que els investigadors atribueixen a la combinació de reformes dels impost d’hidrocarburs i a vehicles amb la posada en marxa d’ajudes per a la compra de vehicles ecològics (plans PIVE).

Una nova investigació publicada en Science, dirigida per econometristas climàtics de la Universitat d’Oxford, l’Institut Potsdam per a la Investigació de l’Impacte Climàtic (PIK) i l’Institut Mercator d’Investigació sobre Béns Comuns Globals i Canvi Climàtic (MCC), va analitzar 1.500 polítiques observades documentades en una nova base de dades de polítiques climàtiques d’alta qualitat de l’OCDE per a comprovar la seua eficàcia.

Els investigadors van mesurar les «reduccions d’emissions» que van seguir a les intervencions polítiques. La metodologia de detecció de les reduccions permet examinar objectivament els indicadors de reduccions per a totes les dates possibles utilitzant una variant de l’aprenentatge automàtic. Els resultats van ser descoratjadors: en quatre sectors, 41 països, dues dècades i 1.500 polítiques, només es van identificar 63 intervencions polítiques exitoses amb grans efectes, que van reduir les emissions totals entre 0,6 i 1,8 Gt de CO₂.

No obstant això, els autors diuen que la bona notícia és que els responsables de les polítiques poden aprendre dels 63 casos efectius en els quals les polítiques climàtiques havien portat a reduccions significatives per a tornar a encaminar-se.

En general, l’equip va concloure que les polítiques climàtiques són més efectives com a part d’una combinació: en la majoria dels casos, els efectes de les polítiques climàtiques són majors si un instrument de política és part d’una combinació de polítiques en lloc d’implementar-se només, per exemple, combinant la fixació de preus del carboni amb un subsidi.

També que als països desenvolupats, la fixació de preus del carboni es destaca com una política efectiva, mentre que als països en desenvolupament, la regulació és la política més poderosa. I la bretxa d’emissions de París es pot tancar: si ens centrem en els 63 casos de polítiques climàtiques eficaces, la bretxa d’emissions actual per a complir els objectius de París es reduiria entre un 26% i un 41%.