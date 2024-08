El programa Llars Verdes ajuda les famílies a reduir el consum de llum

La fundaci√≥ Val√®ncia Clima i Energia posa en marxa el projecte Llars Verdes 2024. Es tracta d‚Äôun programa educatiu dirigit a la ciutadania preocupada per l‚Äôimpacte ambiental de les seues decisions i h√†bits quotidians. Amb esta iniciativa, es busca impulsar un grup de llars capdavanteres en la transici√≥ ecol√≤gica de la ciutat. D‚Äôesta manera, se seleccionar√† aquelles que promoguen formes de consum i √ļs de recursos que provoquen un menor impacte. A m√©s, podran traslladar a l‚ÄôAjuntament recomanacions per a facilitar la vida de totes les llars en la seua transici√≥ cap a la sostenibilitat.

Llars Verdes està dirigit a persones compromeses amb la transició ecològica, per a acompanyar-les en un procés que promoga l’autocontrol del consum domèstic d’aigua i energia, la introducció de mesures i opcions d’estalvi, així com un consum de béns i servicis més ètic i ecològic.

S’impartiran tallers de sostenibilitat en la llar sota quatre eixos temàtics: energia, aigua, alimentació i mobilitat. També, hi haurà activitats complementàries per a reforçar el sentiment de comunitat, conéixer i gaudir de València com a Capital Verda Europea. Això fomentarà l’intercanvi d’idees i aprenentatge (visita a l’Albufera, Rutes verdes de València, tallers a la demanda, etc.).

Seguiment dels casos

En tot moment, es farà un seguiment personalitzat i acompanyament individual, per a resoldre dubtes i impulsar la incorporació d’un mode de vida més sostenible en la llar. Així mateix, es repartirà un kit de materials i aparells per a facilitar l’estalvi, l’eficiència i el consum responsable.

La participaci√≥ √©s gratu√Įta i el programa estar√† dinamitzat pel personal t√®cnic de l‚ÄôOficina de l‚ÄôEnergia de Val√®ncia, que comptar√† amb la col¬∑laboraci√≥ de la Diputaci√≥ de Val√®ncia i del Centre d‚ÄôEducaci√≥ Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV). Els tallers seran impartits per persones expertes en l‚Äô√†mbit municipal com Emivasa, CEMAS, Just√≠cia Aliment√†ria i EMT.

Per a formar part d’este projecte, és necessari residir en el terme municipal de València, assistir a les 6 reunions i tallers previstos (1 cada 15 dies) i compartir dades de consum domèstic per al seguiment de l’evolució dels mateixos (València Clima i Energia es compromet a tractar les dades en tot moment segons la LOPD). També es demana tindre una actitud proactiva i col·laborativa.

La inscripció estarà oberta fins al 22 de setembre i es realitzarà a través d’un formulari en la pàgina web. Per a més informació, es pot escriure al correu llars.verdes@climaienergia.com o telefonar al 677 62 98 69. Esta iniciativa s’emmarca dins de la Capitalitat Verda Europea i es desenrotllarà entre els mesos de setembre i desembre de 2024.