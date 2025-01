La Casa Penya acomiada el 2024 amb un taller per a investigar quins tresors naturals amaga la marjal

El passat diumenge, 15 de desembre, La Casa Penya va acollir l’última activitat especial de la tardor organitzada per la Comissió d’Educació Ambiental d’Acció Ecologista-Agró amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sagunt (Camp de Morvedre, València). Eixe dia, el centre d’educació i voluntariat ambiental de la Marjal d’Almardà-Almenara va ser l’escenari del taller familiar “Detectius de la natura”, a càrrec de Calderona Viva.

Durant esta cita, grans i menuts es van convertir en detectius per a resoldre cinc casos misteriosos que havien esdevingut recentment a la Marjal d’Almardà-Almenara. Així, a través d’una gimcana sobre rastres i petjades, les famílies participants van descobrir les principals espècies d’animals que habiten este aiguamoll d’importància internacional.

Amb esta última jornada especial, La Casa Penya posa fi a les activitats programades per a esta tardor i que han girat al voltant de les aus, els rastres i la lectura. Les dues primeres activitats tingueren lloc el diumenge 6 d’octubre, quan vam realitzar, d’una banda, la II Marató Ornitològica de la Marjal d’Almenara amb la col·laboració del Grup Au d’Ornitologia i el suport de Caixa Popular, Tundra Ediciones i l’Ajuntament de Sagunt. I, d’altra, amb la sempre divertida i entretinguda Niñacristal, el contacontes infantil Porfirio i Cornalina, que tenia com a gran protagonista el gall de canyar (Porphyrio porphyrio), una emblemàtica au de les nostres zones humides.

Les famílies van descobrir els animals que habiten este aiguamoll. / ED

La tercera activitat especial de la tardor la convocàrem el diumenge 10 de novembre, quan el centre d’educació i voluntariat ambiental de la Marjal d’Almardà-Almenara va acollir una jornada d’anellament científic d’ocells. Eixe dia, amb la col·laboració del Grup Au d’ornitologia, que s’encarrega del cens d’avifauna a la Marjal d’Almenara, les famílies van tindre l’oportunitat d’aprendre esta tècnica d’estudi, així com les aus que podem trobar a la Finca de Penya, reserva de fauna silvestre que custodiem Acció Ecologista-Agró en este aiguamoll Ramsar.

D’altra banda, destacar que esta tardor tingué lloc també la segona trobada del Club de Lectura de La Casa Penya. Concretament, el passat dimarts 17 de desembre va visitar el centre la periodista eivissenca Cristina Amanda Tur per a presentar el seu nou llibre El canto de la pardela. Amb ella poguérem reflexionar sobre la necessitat d’establir connexions amb la natura per a retornar als nostres orígens i trencar amb les pressions antròpiques, que han desencadenat l’emergència climàtica i fan dels entorns, especialment els litorals, espais cada cop menys habitables per als humans i la resta d’espècies. A més, aprofitàrem l’ocasió per a anunciar la lectura de La Casa Penya per al pròxim hivern, que serà l’obra d’Antonio Sandoval ¿Para qué sirven las aves?.

A totes estes activitats cal sumar les visites a La Casa Penya dels diumenges, dirigides al públic en general. També les dels dimecres i dijous per a col·legis i instituts. A més a més de les jornades de voluntariat sénior dels dilluns. Des de la Comissió d’Educació Ambiental d’AE-Agró Camp de Morvedre volem mostrar la nostra satisfacció per la bona acollida de totes les activitats programades esta tardor. Així com agrair a l’Ajuntament de Sagunt el seu suport.

A banda, recordem que La Casa Penya obrirà este Nadal, oferint dues visites guiades el diumenge 29 de desembre i 5 de gener. També que després de les festes nadalenques, el centre d’educació i voluntariat ambiental de la Marjal d’Almardà tornarà a ser el punt de trobada de les amants de la natura. Entre altres activitats, en gener, febrer i març, realitzarem un taller sobre qualitat de l’aigua, un anella en família, un contacontes infantil, la tercera trobada literària amb Antonio Sandoval i una jornada especial per a celebrar el Dia de la Dona.