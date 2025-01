Arranca l'octava edició de ‘Berto Zampapilas’ per a fomentar el reciclatge de piles en centres educatius

Un any més, cent centres educatius de la Comunitat Valenciana es comprometen en la recollida de piles, acumuladors i bateries usades amb la campanya de la Generalitat ‘Jo ajude a Berto Zampapilas’. La huitena edició continua amb ‘La història del món segons Berto Zampapilas’, a través d’activitats teatralitzades, ludificades o cooperatives.

Aquestes accions estan dissenyades per a promoure l’educació ambiental, sensibilitzant a l’alumnat i a les seues famílies sobre la importància del reciclatge de piles i bateries i evitant que aquests residus acaben en llocs inadequats. Com a novetat, aquesta edició inclourà a deu centres de Secundària en una prova pilot, sumant-se als 90 col·legis de Primària ja participants, expliquen els impulsors de la iniciativa.

Des de principis del segon trimestre escolar, un equip mediambiental visitarà aquests centres per a explicar el desenvolupament de la campanya i realitzar activitats educatives basades en la història de Berto Zampapilas. Durant la visita s’entregarà, en funció del nombre d’alumnes i alumnes del centre, un o més contenidors de recollida selectiva de piles i acumuladors portàtils, així com una caixa arreplega-piles per a l’alumnat i material informatiu.

Una vegada rebut tot el material, cada centre tindrà 40 dies lectius per a participar i arreplegar aquests residus, amb termini límit fins al maig vinent.

Enguany es destinaran 9.000 euros en premis, que es podran utilitzar per a material escolar o esportiu. En el cas de Secundària també es podran utilitzar per a finançar el viatge de fi de curs.

2.000 euros per a un centre afectat per la dana

La recompensa es divideix en un premi de 2.000 euros per a un centre educatiu damnificat per la dana, que va arrasar la província de València a la fi d’octubre; sis premis de mil euros per als CEIP públics concertats i privats de la Comunitat Valenciana, segons la grandària del centre, que més piles arrepleguen en valor absolut o per alumne, i deu premis de cent euros per a llibres als col·legis que arrepleguen més de 400 quilos de piles i es posicionen entre els primers.

Tots els col·legis públics, privats o concertats de la Comunitat Valenciana que estiguen interessats en la campanya podran accedir a tota la informació, així com a tot el material, a través de la web ‘www.bertozampapilas.com’. El termini d’inscripcions encara està obert.

Gràcies a la col·laboració de cent centres escolars de tota la Comunitat, en l’anterior edició es van arreplegar més de 21.000 quilos.

Aquestes xifres se sumen als resultats globals, que ascendeixen a prop de 124.000 quilos de piles i acumuladors portàtils recollits des de l’inici de la campanya en 2017, per part de més de 153.000 alumnes de 542 centres educatius.

La campanya està promoguda per la Conselleria de Medi Ambient al costat de les entitats gestores dels sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada del productor de piles i acumuladors ECOLEC Bateries, ECOPILAS i European Recycling Platform Espanya (ERP).