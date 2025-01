Arquitectes aposten per evitar construir a zones inundables

El Col·legi Territorial d’Arquitectes de València (CTAV) advoca per evitar construir a zones inundables, per dissenyar sistemes urbans integrats que gestionen eficientment l’aigua i per establir corredors verds que serveixen com a amortidors naturals, amb l’objectiu de mitigar els efectes de catàstrofes com la dana que va arrasar la província a finals d’octubre.

«L’arquitectura i l’urbanisme tenen el poder de transformar no només el paisatge, sinó també les vides dels qui l’habiten», va manifestar la presidenta de l’entitat col·legia, Marina Sender, durant la compareixença de dilluns passat a la tercera i última sessió de la comissió de l’Ajuntament de València per a la recuperació i l’estudi de les zones danyades per la dana.

Més enllà de la reconstrucció, l’arquitecta va defensar que «aquesta tragèdia cal considerar-la com una oportunitat per redissenyar les nostres ciutats sota un paradigma més sostenible». «Els desastres naturals no són evitables, però sí que en podem mitigar els efectes mitjançant una millor planificació territorial», va subratllar.

Segons va exposar, la reconstrucció d’edificis i infraestructures s’ha de basar en principis de «resiliència, sostenibilitat i adaptabilitat», amb les llars afectades com a prioritat. «Però no n’hi ha prou de reconstruir-los tal com estaven: és essencial aplicar solucions arquitectòniques que incrementen la seua resistència a futures inundacions», va recalcar.

Paral·lelament, la titular del CTAV va apostar per dirigir totes les decisions urbanístiques a crear entorns «més segurs, inclusius i adaptables», juntament amb una «agilitat» més gran en els projectes de creació d’habitatge.

En matèria de prevenció, va fer una crida a transformar els espais públics en «zones de mitigació de desastres, integrant sistemes de retenció d’aigua i vegetació que ajuden a absorbir les pluges torrencials». En qualsevol cas, va remarcar que «la urgència en la tramitació i l’adopció de decisions haurà de ser plenament compatible amb el respecte a l’ordenament jurídic».

Cap projecte retirat

Pel que fa als projectes que ja estaven previstos abans de la dana en zones afectades, l’arquitecta va indicar que «no s’ha retirat cap» perquè «a Espanya ja es construeix en unes condicions de seguretat indubtables». Ara bé, va recordar que aquests projectes s’han d’ajustar a la normativa.

A més, va explicar que els municipis afectats «tenen una capacitat d’expansió relativament limitada i s’han vist moltes vegades forçats, en determinats sòls amb un nivell d’inundabilitat baix, per poder donar llicències establint aquesta sèrie de requisits».

Entre aquests requisits, va recordar que el Pla d’Acció Territorial de caràcter sectorial sobre prevenció del Risc d’Inundació a la Comunitat Valenciana (Patricova) estableix que per als habitatges en planta baixa i primera ha d’existir sempre una escala interior des de l’habitatge per pujar a coberta , cosa que «a les edificacions molt antigues no s’aplicava».