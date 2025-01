Educación ambiental: nuevos hábitos y conciencia

El Día Mundial de la Educación Ambiental se celebra con la finalidad de concienciar a las personas acerca de la importancia de preservar y proteger el medio ambiente, así como incentivar su participación en iniciativas para su conservación. El Consorcio para la Gestión de Residuos V5, COR, apuesta por la educación ambiental como herramienta clave para crear conciencia, cambiar hábitos y explicar y acompañar a los ayuntamientos de su territorio para llegar a cumplir los objetivos de separación que marca la legislación.

Desde 2023, se han llevado a cabo más de 6.000 acciones como charlas, visitas y actividades centradas en la ciudadanía, centros escolares, ayuntamientos y sector horeca. Se han hecho diversas campañas a pie de calle enfocadas en la prevención de residuos en fiestas como fue la campaña ‘En festes no et deixes el COR’ y ‘En Navidad, compra con cuidado, come con sentido y recicla como es debido’ y se ha dado continuidad al proyecto ‘Compostescola’ y ‘Compostaje doméstico'.

Para celebrar tal día y dar continuidad a las jornadas técnicas que viene realizando el COR desde 2024, el próximo 31 de enero tendrá lugar en Ayora una jornada enfocada a la educación ambiental dirigida a personal técnico municipal y supramunicipal, representantes políticos de los ayuntamientos y mancomunidades y profesionales de la educación ambiental del ámbito del consorcio.

El evento se dividirá en dos partes: una sesión técnica, que tendrá lugar durante la mañana, y tratará temas muy importantes como los retos de la educación ambiental en la planificación para la gestión de residuos y la importancia de la calidad de los datos y ofrecerá una visión amplia de los proyectos que se ejecutan en el territorio del consorcio. Y una muestra de experiencias, durante la tarde, donde se podrán conocer de primera mano los proyectos que se llevan a cabo desde diferentes administraciones públicas y empresas.

La educación ambiental es uno de los ejes fundamentales dentro del COR y es crucial para avanzar hacia un modelo de gestión sostenible. A través de los programas de educación ambiental y diversas campañas, el consorcio quiere encaminar la gestión y la separación hacia el logro de los objetivos.