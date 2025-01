Natzaret incorpora plaques solars a la coberta del seu centre de salut

El centre de salut Natzaret, pertanyent al departament de salut Clínic-Malva-rosa, ha instal·lat plaques solars en la coberta de l’edifici amb l’objectiu de reduir els costos corresponents al consum de l’energia elèctrica, millorar l’eficiència energètica de l’edifici i disminuir les emissions de CO2₂a l’atmosfera.

Es tracta d’una mesura de sostenibilitat que se suma a les que està incorporant el departament per a millorar l’eficiència dels edificis assistencials i instal·lacions, segons informa la Generalitat en un comunicat.

La instal·lació, que compta amb 62 panells que permetran l’autoconsum del centre i ha comptat amb un pressupost de 47.877 euros, generarà una quantitat d’energia elèctrica de 53.420 kWh/any i una reducció d’emissions de CO 2 de 27,83 tones.

Tal com ha explicat Vicente J. Tello, director econòmic del Departament de Salut València Clínic-Malva-rosa, «este projecte no sols genera beneficis econòmics, sinó també reforça la sostenibilitat ambiental del sistema sanitari en apostar per energies renovables i reduir la dependència de fonts d’energia fòssils».

L’energia produïda per esta instal·lació serà consumida pel centre i l’excedent que puga generar-se en moments puntuals s’abocarà a la xarxa, i es compensarà després en la factura elèctrica. Addicionalment, esta acció s’emmarca en els objectius de transició ecològica promoguts per la Unió Europea i s’alinea amb el Pacte Verd Europeu i l’estratègia de descarbonització a llarg termini per a 2050.

«Cal destacar que la generació de 53.420 kWh/any equival al consum elèctric anual mitjana de 15 llars. L’estalvi anual estimat en emissions de 27,83 tones de CO₂ es traduïx en un impacte equivalent a plantar al voltant de 1.115 arbres a l’any, contribuint així a la millora de la qualitat de l’aire i la mitigació del canvi climàtic», ha explicat Vicente J. Tello. n