Inversors europeus advertixen que el ‘paquet Òmnibus’ de la UE pot afectar la sostenibilitat

Les organitzacions d’inversors europeus Eurosif, IIGCC i PRI al costat de 211 entitats del món inversor -que gestionen un total de 6,3 bilions d’euros en actius- han instat la Comissió Europea a «preservar la integritat i ambició» del marc de finances sostenibles de la Unió Europea (UE) davant la preocupació que el pròxim ‘paquet Òmnibus’ de la Comissió Europea puga donar peu a una revisió general de requisits clau en matèria de sostenibilitat.

Els firmants, entre els quals figuren una desena d’inversors espanyols amb actius per valor de 60.000 milions, han assenyalat que reobrir estes regulacions íntegrament comporta el risc de generar incertesa reguladora i podria, en última instància, posar en perill l’objectiu de la Comissió de reorientar el capital en suport del Pacte Verd Europeu.

Entre els inversors espanyols s’han revelat els noms de AltamarCAM Partners, Pensetel (Pla de Pensions d’Empleats de Telefónica Espanya) i Mutual Mèdica.

En un pla més ampli, s’ha circumscrit que el paquet Òmnibus, previst per al 26 de febrer, busca «millorar la competitivitat d’Europa i simplificar regulacions», incloent-hi la revisió de lleis clau de sostenibilitat com la Taxonomia de la UE, la Directiva d’Informació Corporativa sobre Sostenibilitat (CSRD) i la Directiva de Diligència Deguda en Sostenibilitat Corporativa (CSDDD).

Per això, els inversors han remarcat que estes normatives són «pedres angulars fonamentals» de l’arquitectura de sostenibilitat de la UE i «essencials» per a fomentar la sostenibilitat a llarg termini i el creixement econòmic a Europa.

En eixa línia, la declaració ha arreplegat que són estes regles les que permeten als inversors prendre decisions informades per a «gestionar riscos, identificar oportunitats i, en última instància reorientar el capital cap a una economia neta zero més competitiva, equitativa i pròspera».

Encara que els firmants reconeixen la necessitat de millores específiques, han emfatitzat sobre «la importància de l’estabilitat normativa a llarg termini» i han alertat quant als riscos d’una revisió generalitzada d’estes tres lleis: «Podria debilitar significativament la transparència en matèria de sostenibilitat corporativa, element essencial per a la presa de decisions d’inversió», han postil·lat.

Com a alternativa, han proposat que un enfocament més efectiu seria centrar-se en l’optimització dels estàndards tècnics i proporcionar una orientació clara per a la seua implementació.

Com a element de rebló, la carta ha recordat que el dèficit d'inversiò anual a la UE està estimat en fins a 800.000 milions d’euros i que iniciatives com el pròxim ‘Clean Industrial Deal’ -destinat a «garantir la competitivitat a llarg termini de la indústria europea neta zero i la seua resiliència econòmica»- podrien veure’s afectades si els estàndards d’informació en sostenibilitat es debiliten.n