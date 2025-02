Caixa Popular tria els guanyadors de les II Ajudes a la Implicació Ambiental

La segona convocatòria de les Ajudes a la Implicació Ambiental de Caixa Popular, que tenen com a objectiu de donar suport a projectes dedicats a la conservació i sensibilització del medi ambient, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic, ja té guanyadors.

Com a cooperativa de crèdit, un dels principis fonamentals de Caixa Popular és el compromís amb la protecció del medi ambient. Per això, a través d’aquesta iniciativa, l’entitat ha destinat un total de 10.000 euros per donar suport a entitats socials i associacions de la Comunitat Valenciana que treballen en projectes orientats a la preservació ambiental.

Els diferents guanyadors

Després d’un procés de selecció i votació, s’han repartit les ajudes ambientals entre cinc entitats guanyadores. Cada un dels projectes seleccionats representa una contribució significativa a la millora del medi ambient.

Així, el Moviment Escolta de València compta amb un projecte d’impuls de la Comissió Mediambiental per fomentar bones pràctiques ecològiques i accions col·lectives com la reforestació de la Serra Calderona. Ha estat premiat amb 3.000 euros.

També, Oceanide Club de Buceo desenvolupa el projecte EcoOla, centrat en la neteja i conservació de la Reserva Natural Marina del Cap de Sant Antoni, que ha aconseguit un premi de 2.500 euros.

El Col·legi San José de la Montanya, amb un projecte de recuperació de la ramaderia tradicional per a la millora de la biodiversitat al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, ha guanyat un premi de 2.100 euros.

L’entitat Adensva té un projecte de creació d’un corredor verd entre la Font Salà i la Muntanyeta Verda per afavorir la fauna i la investigació escolar, que ha estat guardonat amb 1.800 euros.

Finalment, l’Associació Parpalló, amb un projecte d’educació ambiental a través d’activitats escoltes centrades en la neteja i sensibilització ambiental a Gandia, ha estat premiada amb 600 euros.

Compromís ferm

Aquestes ajudes ambientals reflecteixen el compromís de Caixa Popular amb el medi ambient i el suport a iniciatives que promouen la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. A més, Caixa Popular treballa en la reducció de la petjada de carboni, l’eficiència energètica i la digitalització per minimitzar l'impacte ambiental, reafirmant el seu compromís amb un futur més verd i sostenible.