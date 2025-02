El CEU presenta un projecte per a millorar l’eficiència de l’energia eòlica.

L’Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i) finança el projecte ‘ReNewEdge’ de la Universitat CEU Cardenal Herrera (CEU UCH) per a millorar l’eficiència i sostenibilitat de l’energia eòlica. El seu investigador principal, el catedràtic Fernando Sánchez, ha presentat els avanços d’aquesta investigació en el 6é Simposi International ‘Leading Edge Erosion and Protection of Wind Turbine Blades’, celebrat a Dinamarca, en la Technical University of Denmark (DTU), del 4 al 6 de febrer.

La investigació es basa en el desenvolupament de sistemes predictius i en el desenvolupament de nous recobriments per a la vora d’atac de les pales dels aerogeneradors, amb materials més resistents a l’erosió i d’origen renovable. La investigació es desenvolupa a través del consorci de col·laboració constituït pel CEU UCH, l’empresa AEROX Advanced Polymers i l’Institut Tecnològic del Plàstic Aimplas.

Segons explica Fernando Sánchez, investigador principal del projecte finançat per l’Ivace+i, «el continu impacte de gotes d’aigua sobre les pales dels aerogeneradors causa una erosió l’avanç afecta de la qual a la producció d’energia i pot requerir reparació amb el pas del temps. Per a maximitzar el rendiment i fiabilitat de les turbines eòliques, i reduir els seus costos, és fonamental trobar solucions efectives contra l’erosió». El projecte treballa a validar materials per a mantindre l’eficiència de l’energia eòlica, considerant el seu comportament futur i la seua vida útil mitjançant models computacionals predictius.

«Actualment existeix una creixent demanda de materials sostenibles i respectuosos amb el medi ambient en el sector energètic», assenyala Sánchez. En aquest context, «l’objectiu principal del projecte ReNewEdge és desenvolupar un nou sistema de protecció de la vora d’atac de les pales dels aerogeneradors d’energia eòlica, denominat ‘Leading Edge Protection’ (LEP). El recobriment polimèric que dissenyem està basat en matèries primeres renovables i/o biobasades que milloren les prestacions dels actuals», destaca el catedràtic.