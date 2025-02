Prop de 80 equips s’inscriuen en el concurs escolar «Acció pel Clima»

Prop de 80 projectes s’han inscrit en la cinquena edició del concurs escolar «Acció pel Clima», organitzat per la Ciutat de les Arts i les Ciències amb el suport de Reciclamás, Global Omnium i Power Electronics. L’objectiu fonamental d’este concurs és sensibilitzar als participants sobre l’impacte de l’ésser humà en el medi ambient, destacant especialment la problemàtica del canvi climàtic.

El certamen premia les millors idees per a la sostenibilitat i està dirigit a estudiants de Primària, Secundària, Batxillerat o cicles de Formació Professional Bàsica i Grau Mitjà de tota Espanya. Així, «Acció pel Clima» representa una innovadora via de connexió amb la comunitat educativa, destacant per la seua capacitat per a involucrar a professors, estudiants i a la societat en general.

El concurs té dos fases. La primera serà en línia, on els equips hauran de treballar en projectes específics que hauran de ser gravats i enviats per a la seua avaluació. La segona fase, presencial, es durà a terme en el Museu de les Ciències, on es presentaran els treballs seleccionats pel jurat. La final se celebrarà el 4 d’abril.

Un dels projectes d’«Acció pel Clima». / CAC

Altres certàmens

D’altra banda, «Desafiament Robot», un altre dels certàmens dirigit a estudiants que organitza la Ciutat de les Arts i les Ciències, ha ampliat el termini d’inscripció fins al 21 de febrer. La competició de la XIII edició, coorganitzada amb la Universitat Politècnica de València i que compta amb la col·laboració de Startup València, Omron i Power Electronics, es desenvoluparà el 9 de maig i en ella participaran els equips de centres de Secundària, Batxillerat i Cicles Formatius.

S’han convocat quatre concursos les finals dels quals se celebraran en el Museu de les Ciències a manera de fires científiques. A més, d’«Acció pel Clima» i «Desafiament Robot», la comunitat escolar també poden participar en «Reacciona», que triarà els millors treballs el 16 de maig i «Cristal·lització a l’Escola», els guanyadors de la qual coneixerem el 30 de maig.