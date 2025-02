Més de 120 corresponsals de la Xarxa Joves.net ajuden a recuperar el Túria

Més de 120 joves del programa «Corresponsals, alumnat actiu», un programa del qual l’àrea de joventut Quart Jove forma part juntament amb altres municipis del consorci Xarxa Joves.net, es van reunir a Quart de Poblet per gaudir d’una jornada d’activitats mediambientals. El programa de corresponsals pretén promoure la informació, la dinamització i la participació dels joves estudiants als centres de secundària dels municipis membres, així com la trobada amb altres persones joves de la Xarxa. Les trobades de corresponsals es realitzen periòdicament i suposen un impacte en l’àmbit local, ja que realitza una intervenció en el municipi que l’acull.

Enguany, i després de l’impacte de la dana en els municipis, moltes de les persones joves corresponsals han volgut actuar en la recuperació del seu entorn i en la conscienciació mediambiental, per la qual cosa s’ha organitzat una jornada dedicada a la recuperació del riu Túria en part de la zona afectada. L’activitat, en la qual participaren l’àrea de Medi ambient de Quart de Poblet, la Fundació Limne i CERAI, a més del suport que Caixa Popular ens ofereix cada any, va consistir en la plantació d’un centenar de salzes arbustius, que han demostrat ser la tipologia de vegetació que ha aguantat millor l’impacte de la dana.

De manera complementària es retiraren residus sòlids urbans que van ser arrossegats per la riuada fins a aquest tram del Túria i, finalment, es complementà l’acció de voluntariat amb una analítica del riu, atenent els seus paràmetres químics i biològics.

Col·laboració

L’activitat suposà una col·laboració de la Xarxa Joves.net amb el projecte NaturTuria, de restauració del Túria que, tant l’Ajuntament de Quart de Poblet com la Fundació Limne, duen a terme des de 2022, gràcies al suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

Aquest projecte, que es va veure seriosament afectat per la dana, ha reiniciat les seues tasques i accelerarà els resultats gràcies al suport del més d’un centenar de joves de la Xarxa Joves.net que es mobilitzaren el passat dissabte. En l’activitat participaren joves dels municipis del Consorci Joves.net com Albal, Alcàsser, Aldaia, Alaquàs, Barri del Crist, Catarroja, Picassent, Massanassa, Mislata, Paterna, Quart de Poblet i Xirivella, a més del personal tècnic de joventut dels diferents municipis.

A l’acte de benvinguda assistiren l’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora; el president del consorci i regidor de l’Ajuntament d’Aldaia, Sergio Gómez; així com regidors i regidores de joventut dels municipis participants. Totes les veus agraïren a la joventut el seu suport durant els darrers mesos, a més de reconéixer la importància de totes i cadascuna de les seues accions en l’actual moment de recuperació dels territoris.

Una vegada més les persones més joves ens demostren la capacitat d’organització i la seua implicació en el voluntariat i les accions de millora de l’entorn a través del temps lliure i l’oci educatiu que a més suposen un aprenentatge vital i capacitació per a elles i ells i un gran estímul per a la vida comunitària...

Des de la Xarxa Joves.net, desenvolupem coordinadament una sèrie d’actuacions dirigides a la joventut de les nostres respectives poblacions. Esta xarxa de treball ha anat creixent amb la incorporació progressiva de nous municipis arribant cada vegada a més joves. Enguany el Consorci de la Xarxa Joves.net l’integren 23 municipis: Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Almussafes, Barri del Crist, Benetússer, Catarroja, Godella, Manises, Massanassa, Mislata, Moncada, Paiporta, Paterna, Picanya, Picassent, la Pobla de Farnals, Quart de Poblet, Sagunt, Sedaví, Silla i Xirivella.