El projecte EcoOla actuarà i concienciarà sobre la reserva marina del Cap de Sant Antoni

El projecte EcoOla, d’Oceanide Club de Buceo, és un dels cinc programes guanyadors de la segona convocatòria de les Ajudes a la Implicació Ambiental de Caixa Popular, que tenen com a objectiu donar suport a projectes dedicats a la conservació i sensibilització del medi ambient, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. En este cas, el programa d’Oceanide, centrat en la neteja i conservació de la Reserva Natural Marina del Cap de Sant Antoni, ha aconseguit un premi de 2.500 euros.

Com explica Walter Randazzi, president de Oceanide Club de Buceo, el premi de Caixa Popular arriba en un moment important per al club, ja que té la seu a Massanassa i va estar molt afectat per la dana del passat 29 d’octubre. Randazzi explica que el programa EcoOla està cofinançat també per Libera, que fa apadrinaments d’espais naturals, una iniciativa a nivell estatal d’Ecoembes i SEO BirdLife.

El projecte EcoOla se centra en el Cap de Sant Antoni, a Dénia i Xàbia, un espai de 206 hectàrees de reserva marina. Es tracta d’un espai protegit de gran valor ecològic i pesquer per la seua biodiversitat, on es poden trobar espècies com el rorqual comú (Balaenoptera physalus), la tortuga babaua (Caretta caretta) i la gavina d’Audouin (Ichthyaetus audouinii).

Les activitats del projecte es basen en la protecció, educació i conscienciació. Així, en matèria de protecció, es duran a terme tres neteges submarines els próxims 12 d’abril, 7 de juny i 2 d’agost.

Els residus submarins es catalogaran mitjançant una app pròpia del Ministeri de Transició Ecològica, «que permet localitzar els punts d’acumulació de fem i determinar el tipus de residu predominant», assenyala Walter Randazzi.

Quan a les activitats d’educació i conscienciació, es realitzaran quatre xarrades divulgatives a Dénia per explicar la importància de la conservació marina: 29 de març, 12 d’abril, 7 de juny i 2 d’agost. Estos tallers comptaran amb un tòtem fet amb xarxes reciclades, una activitat en la qual col·labora Mon Diving.

Les activitats tractaran temes com bones pràctiques en reciclatge, el problema dels plàstics o la recollida de residus submarins, segons explica Walter Randazzi.

Una de les activitats organitzades per Oceanide en la platja de la Malva-rosa de València. / ED

Els tres pilars del club

Oceanide és un club esportiu de busseig nascut el 2023 de la il·lusió i compromís d’un grup de bussejadors. Compta amb 37 socis, cinc acompanyants bussejadors adaptats i dos instructors.

El club treballa sobre tres pilars fonamentals: el busseig, el busseig adaptat i altres activitats de conscienciació ambiental, com ara xarrades i neteges submarines, de platges o d’entorns naturals. Esta última branca és la que desenvolupa el projecte EcoOla.

«Hem dut a terme activitats a València, en l’entorn del port, la Malva-rosa, o al Cap de Palos, així com la neteja del barranc del Poyo el passat mes de març, que malauradament no podrem repetir ara fins que la maquinària pesada es retire», explica Randazzi.

Oceanide també forma part de la Red de Vigilantes Marinos, una xarxa estatal de bussejadors compromesos amb la conservació i protecció dels oceans.