Adensva impulsa un corredor verd entre la Font Salà i la Muntanyeta Verda de Pego-Oliva

El projecte de l’Associació per la defensa de la natura al sud de València (Adensva) és un dels cinc programes guanyadors de la segona convocatòria de les Ajudes a la Implicació Ambiental de Caixa Popular, que tenen com a objectiu donar suport a projectes dedicats a la conservació i sensibilització del medi ambient, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. Adensva promou la creació d’un corredor verd entre la Font Salà i la Muntanyeta Verda per afavorir la fauna i la investigació escolar, i ha aconseguit un guardó de 1.800 euros de l’entitat financera valenciana.

El parc natural de la marjal de Pego-Oliva és una zona humida protegida que anualment la visiten escolars per a fer rutes interpretatives o per a fer pràctiques de Biologia, associacions, famílies, etc. Segons dades facilitades pel mateix parc, les visites concertades estan entre les 2.000 i les 3.000 persones, sense tindre en compte els usuaris que van amb bici, les famílies a peu o amb cotxe. «Llavors, la pressió dels vehicles sobre aquest espai natural amb relació a la seua superfície és molt elevada. Per a reduir la contaminació acústica i millorar la qualitat de l’entorn natural, llancem aquesta proposta de projecte», expliquen des d’Adensva.

El principal objectiu és connectar una zona molt visitada inclosa en el parc natural de la marjal de Pego-Oliva com és la Font Salà amb un altre entorn molt visitat del parc natural com és la Muntanyeta Verda mitjançant un corredor verd, creat per un bosc de vegetació de ribera que ofereix ombra en els mesos de més calor.

«Volem oferir un espai no sols de visita sinó també d’aprenentatge i recerca de l’entorn per als alumnes dels centres dels pobles implicats i altres que el visiten», expliquen els responsables del projecte, que també assenyalen com a objectiu «restaurar un ecosistema de ribera» que permeta enriquir la fauna existent d’ocells en crear un nou nínxol ecològic.

Els participants en l'activitat de plantació d'arbres. / ED

Reintroducció de l’àguila pescadora

Altres de les tasques d’aquest projecte són les de col·laborar amb el programa de reintroducció de l’àguila pescadora al parc natural i reduir les emissions de CO₂. «Hui dia moltes famílies en els mesos de més calor visiten el parc majoritàriament amb cotxe. Amb aquest projecte d’ombres, permetrà a les persones caminar i gaudir de l’entorn», consideren els responsables d’Adensva, que a més assenyalen que el projecte ajudarà a reduir els efectes del canvi climàtic.

En aquest context, el passat 23 de febrer, 84 persones van participar en la plantació de 74 arbres de 2.5 m d’altura, moreres i lledoners. Aquesta activitat organitzada per Adensva gràcies a la subvenció rebuda de Caixa Popular, se suma al projecte «Corredor verd» iniciat per alguns col·legis d’Oliva (CC San José de la Muntanya, CC el Rebollet, IES Gregorio Mayans, IES Gabriel Císcar), de Pego (CC Sant Antoni) i dels Poblets (CEIP Ausiàs March). Aquests col·legis van plantar 150 arbres que, juntament amb els plantats per Adensva, el corredor verd suma un total de 224 arbres. L’Ajuntament d’Oliva (departament de medi ambient) i Creu Roja Oliva col·laboren en aquest projecte.