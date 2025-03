Un projecte impulsa la ramaderia per a millorar la biodiversitat de la marjal de Pego-Oliva

El projecte del Col·legi San José de la Montaña d’Oliva, centre concertat d’Oliva, és un dels cinc programes guanyadors de la segona convocatòria de les Ajudes a la Implicació Ambiental de Caixa Popular, que tenen com a objectiu donar suport a iniciatives centrades en la conservació del medi ambient, la sostenibilitat i la lluita contra el canvi climàtic. El centre educatiu promou la recuperació de la ramaderia tradicional per a la millora de la biodiversitat al Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, i ha obtingut un guardó de 2.100 euros per part de l’entitat financera valenciana.

El projecte també vol recuperar de la subespècie d’escrivà palustre i la millora de les condicions per a nidificar. / Fran Atiénzar

L’ecosistema del marjal de Pego-Oliva es caracteritzava històricament per la presència de prats naturals gràcies a la pastura de bestiar boví, oví i caprí. No obstant això, amb el pas del temps, aquesta activitat ramadera tradicional ha anat desapareixent fins a extingir-se del tot en el cas del bestiar boví, la qual cosa ha provocat un creixement desmesurat de la vegetació. Aquesta transformació ecològica ha tingut conseqüències greus per a la biodiversitat, com ara la desaparició d’espècies d’aus com l’escrivà palustre (Emberiza schoeniclus witherbyi), endèmica i catalogada com a En Perill, o la lavandera groga (Motacilla flava), molt vinculada a la ramaderia per l’abundància d’insectes que aquesta genera.

Amb aquest projecte de restauració ecològica, el col·legi pretén reintroduir la ramaderia tradicional en una zona estratègica del Parc Natural de la Marjal de Pego-Oliva, amb la col·laboració de l’únic ramader que encara hi treballa, per tal d’incrementar la diversitat faunística i restaurar l’equilibri ecològic. La iniciativa combina tradició i innovació: per evitar la instal·lació de tanques físiques que podrien dificultar el pas d’altres espècies o generar residus a llarg termini, el bestiar utilitzarà collars GPS que permetran el seguiment dels animals i establiran un tancat virtual per controlar-ne els moviments dins d’una àmplia zona.

Estat actual de la marjal de Pego-Oliva, on s’ha reduït la làmina d’aigua. / Fran Atiénzar

Entre els objectius específics del projecte es troben la realització de tallers sobre ramaderia per a l’alumnat i les famílies del centre a través de l’AMPA, la restauració d’una superfície del marjal per afavorir la biodiversitat animal, la recuperació de la subespècie d’escrivà palustre i la millora de les condicions per a la nidificació i alimentació d’aus. Així mateix, es vol fomentar el turisme sostenible mitjançant el birdwatching i posar en valor el paper clau de la ramaderia en el control natural de la vegetació, tot promovent el benestar animal com a principi fonamental del projecte. També augmentar la làmina d’aigua, en desaparèixer, s’ha reblert propiciant el creixement desmesurat de la vegetació.