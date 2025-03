Torrefiel celebra la inauguració d’un nou espai comunitari amb hort

La transformació del barri de Torrefiel ha aconseguit una fita amb la inauguració oficial de La Besana, un hort comunitari que forma part del Centre Cívic Circular i que es consolida com un espai de trobada, sostenibilitat i participació ciutadana. La cita va tindre lloc el passat dissabte 15 de març i va reunir veïnes, veïns i entitats compromeses amb l’agroecologia i la regeneració urbana. Aquesta iniciativa se suma a altres que s’han estés per altres barris de la ciutat de València, com l’Hort de la Botja en Ciutat Vella o l’Espai Verd de Benicalap.

Durant la jornada, es va presentar l’Assemblea de La Besana, l’òrgan comunitari que gestionarà l’espai i fomentarà la presa de decisions col·lectives. A més, les persones assistents van poder recórrer l’hort, conéixer els avanços del projecte i compartir un moment de convivència entorn d’una picaeta, en reconeixement a l’esforç col·lectiu que ha fet possible aquesta iniciativa.

L’activitat va comptar amb la participació de diverses entitats, entre elles Associació EntreIguales València, Orriols Conviu, la Associació de Cooperació al Desenvolupament Infàncies i Dones del Món, AIPHYC, València Acull, Grup Scout Kipling, el centre educatiu IES Orriols i sòcies de Paz y Desarrollo, els qui han treballat activament en el procés de construcció d’aquest espai.

Així mateix, estigueren presents Guillem Segura, tècnic de suport i estandardització del projecte, i Cristina García i Betlem Salvetti, de Pacha Arquitectura Consciente, arquitectes responsables del disseny de l’hort. La seua labor ha sigut clau en la planificació de l’espai, integrant criteris de sostenibilitat i funcionalitat per a garantir un entorn verd i accessible per a la comunitat.

L’espai compta amb horts urbans i zona per a fer assemblees. / ED

Un nou model de regeneració

Amb aquesta inauguració, La Besana es consolida com un referent en la renaturalització urbana i la sobirania alimentària a València. Aquest espai, dissenyat per a connectar el barri amb l’horta adjacent, no sols permetrà el cultiu d’aliments ecològics, sinó que també promourà l’educació ambiental i la gestió participativa dels recursos.

Des de Paz y Desarrollo, entitat impulsora del projecte, es reafirma el compromís amb la creació d’espais que fomenten l’economia circular i l’apoderament ciutadà. Es convida a la comunitat a continuar participant en les activitats de La Besana, contribuint a l’enfortiment del teixit social i la construcció d’un barri més sostenible.n