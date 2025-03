Un projecte usa palla de l’arròs per a construcció i rehabilitació d’edificis

Impulsar l’activitat econòmica del sector arrosser mitjançant l’ús de la palla de l’arròs com a material «eficient i sostenible» per a la construcció i la rehabilitació d’edificacions és el principal objectiu del projecte Strawmat, en el qual col·laboren La Unió, Agrobelga, el Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) i la Fundació Cesefor.

Actualment, la gestió de la palla de l’arròs es realitza mitjançant el fangueig, la crema controlada o la seua retirada. No obstant això, aquestes opcions generen altes emissions al medi ambient o són tècnicament i logísticament complexes. D’ací, la necessitat de desenvolupar noves solucions que contribuïsquen a millorar el rendiment, la competitivitat i la sostenibilitat de les explotacions arrosseres, valorant també la palla resultant.

Valorització de la palla

El Grup Operatiu Strawmat se centra a impulsar l’activitat econòmica del sector arrosser mitjançant la valorització del subproducte de la palla de l’arròs com a solució eficient i sostenible per a la construcció i la rehabilitació d’edificacions.

D’aquesta manera, expliquen els impulsors de la iniciativa, la palla d’arròs s’utilitzarà com a matèria primera en la fabricació de diversos materials ignífugs i amb propietats d’aïllament tèrmic que permetran el desenvolupament de nous sistemes constructius per a diferents sectors.

En concret, els nous materials es podrien aplicar en noves edificacions i rehabilitació energètica per a diferents sectors com l’agrícola, el ramader o la construcció, creant així un projecte de bioeconomia circular.

Go Strawmat sorgeix com «una oportunitat per a solucionar la gestió de la palla de l’arròs, especialment en àrees com l’Albufera de València, on els arrossars solen romandre inundats després de la sega, la qual cosa complica la seua recol·lecció», subratllen.

Per això, la investigació també inclou l’optimització de la metodologia i maquinària necessàries per a la recollida de la palla independentment del seu estat, gràcies a una tecnologia de recol·lecció que permetrà treballar amb palla humida i millorar el seu condicionament i assecat, garantint el seu subministrament per a transformar-la en un material amb valor afegit.

Competir amb el petroli

Les propietats intrínseques de la palla de l’arròs —aïllant i amb propietats de resistència al foc derivades del seu contingut en sílice i lignina— permet desenvolupar materials que competeixen amb els productes tradicionals aïllants procedents del petroli, que s’utilitzen en les diferents construccions, com les espumes de poliestiré o de poliuretà, que posseeixen una baixa resistència al foc.

Aquest projecte està cofinançat per la Unió Europea, a través del Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural (Feader), i el Ministeri d’Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient, amb un pressupost de 596.450,20 euros i un muntant total de l’ajuda de 593.518,08 euros. Les ajudes estan cofinançades al 80% pel Feader i al 20% per fons de l’Administració General de l’Estat.

En els últims anys s’han desenvolupat diversos projectes de reutilització de la palla de l’arròs per a diferents usos, però encara no s’ha trobat la solució idònia que evite la seua crema o fangueig.