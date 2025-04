Un projecte retira fem de l’espai marí del Parc Naturaldel Penyal d’Ifac

La Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, mitjançant la Direcció General de Medi Natural i Animal, ha impulsat un projecte de retirada de fem de l’espai marí perimetral del Parc Natural del Penyal d’Ifac amb l’objectiu de restaurar els hàbitats marins i conservar la biodiversitat de la zona.

Es tracta de l’‘Estudi científic i assessorament per a la restauració d’hàbitats mitjançant retirada de fem de l’espai marí d’IFAC’, que busca abordar la degradació dels fons marins en la zona, ocasionada per l’acumulació de residus d’origen antròpic acumulats durant dècades.

Cal destacar que els fons marins que envolten el penyal d’Ifac han sigut objecte d’estudis previs, en els quals es va identificar una àrea coneguda com a ‘Brut d’Ifac’. Este camp d’enderrocs està compost principalment per restes d’arts de pesca, a més d’altres residus com ara tubs, bigues i estructures metàl·liques. La problemàtica ha sorgit, en part, per la falta de zones adequades per a la disposició de deixalles i una normativa poc clara en el passat, la qual cosa ha facilitat l’acumulació de fem.

Amb el propòsit de restaurar l’ecosistema marí, el projecte de la Conselleria s’enfoca en la identificació i caracterització de parcel·les d’actuació, l’elaboració de protocols de neteja i l’assessorament científic per a la redacció d’un projecte executiu de retirada de residus.

Conclusions de l’estudi

Els estudis realitzats han demostrat que l’acumulació de residus representa una amenaça significativa per a la biodiversitat marina i els ecosistemes costaners. A través de prospeccions geofísiques, immersions de busseig i exploracions amb ROV (vehicles d’operació remota), s’ha revelat una elevada quantitat de fem en els fons marins acumulada al llarg dels anys.

Davant d’este escenari i com a resposta a esta problemàtica, s’han desenrotllat nou protocols que regulen l’extracció de residus, a fi de garantir la integritat dels ecosistemes i la protecció de les comunitats biològiques presents. Cal assenyalar que un esdeveniment d’extracció de residus, dut a terme el 24 de setembre de 2024, va demostrar la viabilitat d’estes operacions, sempre amb la supervisió d’un equip científic especialitzat.

Guia essencial

D’esta manera, el protocol d’actuació es planteja com una guia essencial per a l’extracció de residus, prioritzant aquells que afecten comunitats més sensibles. En este sentit, es recomana iniciar les labors de neteja en tres de les parcel·les d’actuació establides, a on s’han identificat espècies d’alt valor ecològic, com la posidònia oceànica i la Paramuricea clavata.

La correcta gestió dels residus marins no només beneficia l’ecosistema, sinó que també contribuïx a la sostenibilitat de l’activitat pesquera i turística en la regió, la qual cosa fomenta el bon estat de conservació dels ecosistemes marins. n