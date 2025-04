Arranca la vigilància marina de 65.000 hectàrees d’espais protegits

El grup especial de vigilància marina de la Generalitat ha iniciat la campanya de vigilància 2025 en un total de 65.589 hectàrees distribuïdes en 14 espais marins integrats en la Xarxa Natura 2000, que representen una superfície clau per a la conservació de la biodiversitat en la Comunitat Valenciana.

Entre les seues tasques principals hi ha la vigilància, el control i la inspecció dels espais protegits, així com el suport en la gestió d’estos hàbitats sensibles en coordinació amb la Direcció General de Medi Natural i Animal.

A més, este cos, creat fa un any, realitza labors de seguiment i recopilació de dades sobre espècies marines, vigilant especialment àrees vulnerables com les prades de Posidònia oceànica i Cymodocea nodosa, i controlant el fondeig d’embarcacions en estos ecosistemes.

El grup també té un paper actiu en la regulació de l’accés i les activitats en llocs d’interés, com la cova Tallada del Parc Natural del Montgó. Així mateix, vigila les coves litorals amb règim de protecció, segons el que s’establix en la legislació vigent, i elabora censos d’espècies en la Reserva Natural de les Illes Columbretes, en la microreserva de flora i la zona ZEPA de l’illa de Tabarca.

Una altra de les seues funcions és controlar l’ús de les cales i platges dins d’estos espais, evitant acampades i ús del foc que puguen afectar els hàbitats vulnerables. A més, poden alçar actes de denúncia per incompliments de la normativa i participen en accions de rescat d’espècies marines catalogades, reforçant així la protecció activa del patrimoni natural marítim de la Comunitat Valenciana.

Per a l’acompliment d’estes tasques, els agents compten amb equips tècnics homologats per a garantir la seguretat, funcionalitat i visibilitat, com sobrepantalons, jaquetes, calçat o complements adequats per a estes labors.

«Aposta per l’especialització

Este cos du a terme «una important labor de cura i vigilància de l’entorn marí, imprescindible per a garantir la protecció en tot el territori valencià», segons ha explicat el conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, que ha afegit que «és una aposta de la Generalitat per l’especialització i la professionalització dels agents mediambientals».

Així mateix, el conseller ha recordat que la Generalitat «ha destinat més d’un milió d’euros a millorar l’equipament i garantir la seguretat dels grups d’altura i marí en l’acompliment del seu treball en les millors condicions».