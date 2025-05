València forma a administradors de finques per a la transició energètica

L’Ajuntament de València, a través de la Fundació Municipal València Clima i Energia, assessorarà professionals del Col·legi Territorial d’Administradors de Finques de València i Castelló perquè promoguen entre les comunitats de veïns l’ús d’energies renovables i l’adaptació dels edificis residencials per a la transició energètica, segons ha informat el consistori. Així es desprén del conveni que han firmat este dilluns el regidor delegat de Millora Climàtica, Acústica i Eficiència Energètica en la capital valenciana, Carlos Mundina, i el president del citat col·legi professional, Sebastián Cucala.

Este acord assenyala que les dos entitats divulgaran conjuntament mesures per a combatre els efectes de les onades de calor i de fred amb un consum energètic eficient. A este efecte, s’establirà un calendari perquè els administradors de finques reben formació sobre, per exemple, les energies renovables col·lectives.

A més, València Clima i Energia i el Col·legi d’Administradors de Finques treballaran per a identificar finques que vulguen emprendre rehabilitacions energètiques, amb la finalitat de secundar-les al llarg de tot el procés, des de l’elaboració de l’informe d’avaluació de l’edifici i el disseny de les rehabilitacions fins per a emprendre la busca i comparativa de pressupostos i la sol·licitud d’ajudes.

Carlos Mundina ha assegurat que l’objectiu és «incentivar l’autoconsum i l’eficiència i l’estalvi energètic, així com la sostenibilitat dels edificis». «També volem millorar les condicions de confort de les vivendes i el seu aïllament enfront de la calor, el fred o el soroll», ha afegit l’edil.

El Pla d’Acció per al Clima i l’Energia Sostenible, l’Estratègia Urbana València 2030 i l’Acord Climàtic de la Missió Climàtica València 2030, fixen com un dels objectius mediambientals de la ciutat la reducció d’emissions de GEI (gasos d’efecte d’hivernacle), l’estalvi i l’eficiència energètica, la renaturalització i l’adaptació a les condicions climàtiques, així com la producció local d’energia renovable. El consistori ha apuntat que en eixe sentit «la millora del parc de vivendes de València és clau per a aconseguir eixos objectius».

Aliança estratègica

El president del Col·legi Territorial d’Administradors de Finques de València ha manifestat que per als administradors de finques col·legiats, que estan «en contacte estret amb les comunitats de propietaris, l’aliança amb la Fundació València Clima i Energia és estratègica per a facilitar ferramentes i gestions de les pròpies comunitats i per a dur a terme les rehabilitacions energètiques dels edificis seguint els programes europeus i els criteris d’eficiència energètica que s’imposen als edificis residencials».

La Fundació València Clima i Energia, dins del programa ‘Els Barris es connecten al sol’, busca cobertes on instal·lar plaques solars per a subministrar energia a les comunitats energètiques locals de la ciutat de València que encara no tenen una superfície on instal·lar les estacions fotovoltaiques, ha ressaltat l’ajuntament.

«Es tracta d’una iniciativa que beneficia a tots», ha afirmat Carlos Mundina, que ha exposat que «aquells edificis que disposen d’una superfície on instal·lar plaques solars poden cedir-la a una comunitat energètica» i ha destacat que «només per això, sense fer cap inversió, poden estalviar fins a 800 euros a l’any en la factura de la llum de la seua comunitat de propietaris».