Caixa Popular i Fundación Bioparc impulsa una gran solta d’ofegabous

En el seu compromís amb l’educació i conservació dels hàbitats amenaçats de la Comunitat Valenciana, Caixa Popular i Fundación Bioparc, en col·laboració amb la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, han efectuat una reintroducció d’ofegabous. Esta acció suposa un nou èxit en la iniciativa ‘Naturalització de les aules’ en la qual han participat tres centres educatius que han cuidat durant tot el curs als ofegabous, espècie classificada vulnerable a l’extinció.

Molta emoció i participació escolar

Molta emoció després de tants mesos prestant totes les atencions a diverses desenes d’ofegabous (Pleurodeles waltl) que han vist créixer en les seues classes. Este, al costat d’una enorme satisfacció, era el sentiment col·lectiu de més de 150 escolars de cinqué de primària del Col·legi Sagrada Família (València), del CEIP Pinedo (Pinedo) i del CEIP l’Almassil (Mislata) que han participat en la segona edició de ‘Naturalització de les aules’. L’actuació promoguda per Caixa Popular i Fundación Bioparc té com a objectiu l’educació mediambiental, així com la conservació activa dels territoris i recuperació d’espècies amenaçades de la Comunitat Valenciana.

Reintroducció a la Bassa Blanca d’Enguera

En coordinació amb la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori per a realitzar una adequada repoblació, Bioparc València disposa d’unes instal·lacions especialment dissenyades en les quals han nascut els ofegabous i, d’aquesta manera, s’ha organitzat una reintroducció en una zona especialment important per a la preservació dels amfibis, la Bassa Blanca de la localitat d’Enguera (València). En este lloc es troben set de les huit espècies d’amfibis que viuen en la Comunitat Valenciana, per la qual cosa suposa un punt especialment rellevant per a la seua reproducció i recuperació.

D’esta manera, l’alumnat ha pogut conéixer i aprendre durant tot el curs i posteriorment in situ sobre hàbitats amenaçats i fauna en perill. En dues jornades consecutives desenvolupades en este entorn natural, s’han realitzat activitats entorn dels ofegabous de la mà d’especialistes de Bioparc València: identificació d’espècies d’amfibis que viuen en l’aiguamoll, una prova de malalties que afronten estos animals com la quitridiomicosis, i un divertit ‘Trivial de l’ofegabous’.

En una localització pròxima també s’ha realitzat una «solta» de triops (Triops cancriformis), crustacis considerats «fòssils vivents» pel fet que han mantingut una morfologia externa molt similar durant milions d’anys.

Un projecte per al futur del planeta

Des de Caixa Popular i Fundación Bioparc es vol posar en valor la rellevància de la col·laboració de diferents organitzacions i institucions per a impulsar el coneixement del patrimoni natural més pròxim i de la protecció de la biodiversitat. «En Caixa Popular estem compromesos amb l’educació ambiental i la conservació del nostre entorn. A través d’iniciatives com a ‘Naturalització de les aules’, acostem als més joves al coneixement i respecte per la biodiversitat, despertant vocacions i fomentant valors sostenibles que contribueixen a un futur millor per a tots», assenyala Cristina Pérez, tècnica de Responsabilitat Social de l’entitat. Per part seua, Nuria Casla, la directora de Fundación Bioparc, ha destacat: «la nostra missió principal és trencar amb la indiferència i conscienciar sobre la importància de l’equilibri en la naturalesa, per la qual cosa aquestes propostes que eduquen als més joves són de gran rellevància per a nosaltres i per al futur del planeta».

Gràcies a la labor dels equips de cuidat animal i d’educació de Bioparc València, des dels propis centres escolars han pogut aprendre més sobre els ofegabous i els reptes que enfronta el seu ecosistema. L’alumnat ha pogut observar el desenvolupament i metamorfosi d’aquests amfibis, com la pèrdua de brànquies, i s’han pogut formar sobre els ecosistemes que habiten, els aiguamolls.

Una espècie clau per a la biodiversitat

L’ofegabous és l’única espècie d’amfibis amb cua, o urodelo, que existeix en la Comunitat Valenciana, on la seua població està en regressió. Només es troba en la Península Ibèrica i el Marroc i ha sigut afectat per la contaminació i pèrdua dels seus espais naturals, per la qual cosa s’inclou en l’Atles i Llibre Roig dels Amfibis i Rèptils d’Espanya. Aquesta situació ha acrescut la necessitat de despertar l’empatia de les persones més joves cap als amfibis, el grup de vertebrats més amenaçats del planeta, amb el 50% de les espècies en perill d’extinció. Per això, la Fundación Bioparc manté la seua ferma defensa dels aiguamolls (l’ecosistema en el qual resideix el 40% de totes les plantes i animals) mitjançant aliances estratègiques com l’establida amb Caixa Popular per a dur a terme activitats educatives i esdeveniments especials, alineant-se amb el lema del Dia Mundial dels Aiguamolls 2025: «Protegir els aiguamolls per al nostre futur comú».