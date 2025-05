Caixa Popular i el CAECV signen un conveni per a impulsar l’agricultura ecològica a la C. Valenciana

Caixa Popular i el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana (CAECV) han signat un conveni de col·laboració amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament de l’agricultura ecològica i donar suport als professionals i operadors que aposten per aquest model de producció sostenible.

L’acord, subscrit per Joan Martínez, responsable del Sector Agro de Caixa Popular i Vicent Faro, President del CAECV, contempla una sèrie d’accions conjuntes orientades a facilitar l’accés a finançament en condicions preferents per als operadors ecològics certificats, així com a promoure la formació, la sensibilització i la divulgació sobre els avantatges socials, econòmics i mediambientals de la producció totalment ecològica.

Línies de crèdit

Gràcies a aquest conveni, les persones operadores del CAECV podran accedir a productes i serveis financers adaptats a les necessitats del sector, com ara línies de crèdit pensades per a la implantació de sistemes d’energia renovable en les instal·lacions o per a la modernització d’infraestructures, assegurances, plans de pensions o assessorament especialitzat per a rendibilitzar la tresoreria, entre d’altres.

Sostenibilitat

Aquest acord referma el compromís de Caixa Popular, com a entitat financera de la Comunitat Valenciana de referència, amb el desenvolupament sostenible, l’economia social i el suport als sectors productius estratègics del territori.

Per la seua part, el CAECV valora molt positivament aquesta col·laboració, que permetrà enfortir el teixit ecològic valencià i oferir noves ferramentes als operadors per a millorar la seua competitivitat i sostenibilitat.

Ambdues entitats treballaran de manera coordinada per a contribuir a consolidar el creixement del sector ecològic a la Comunitat Valenciana, que actualment se situa entre els líders a nivell estatal en superfície i nombre d’operadors certificats.