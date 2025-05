Els microplàstics contaminen el fons marí de les illes Columbretes

Un estudi arreplegat en la revista Marine Pollution Bulletin, amb la participació d’investigadors de l’Institut d’Aqüicultura Torre de la Sal (IATS-CSIC), documenta per primera vegada l’impacte de la contaminació per microplàstics i micropartícules de cautxú sobre les poblacions de coral ‘Cladocora caespitosa’, una espècie en perill, endèmica del Mediterrani.

Els microplàstics són partícules de menys de cinc mil·límetres de longitud que poden provindre de diferents fonts, com la degradació de plàstics més grans, l’alliberament de fibres tèxtils o de productes cosmètics.

Els fragments de cautxú o microrubber, un altre dels tipus de partícules detectades, es produeixen pel desgast dels pneumàtics en terra ferma i arriben a la mar a través dels rius.

Ecosistema poblat de plàstic

L’equip del IATS-CSIC va obtindre mostres de sediments en cinc punts distints de l’ecosistema de les illes Columbretes, tant dins de les estructures que formen les colònies de coral com lluny d’aquestes. Posteriorment, aquestes mostres es van analitzar en laboratoris especialitzats en aquesta mena d’anàlisi a Alemanya.

«Trobem microplàstics en totes les mostres, però les concentracions més altes estaven dins de les estructures coralinas», revela Diego Kersting, investigador del CSIC que lidera la participació del IATS en l’estudi.

Les acumulacions van de les 41 partícules de microplàstics i «microrubber» per quilo de sediment sec en els punts més allunyats dels corals a les 6.345 partícules trobades en les mostres obtingudes dins d’aquests. La mitjana entre els diferents llocs on es van arreplegar mostres és de 1.514 partícules per quilo de sediment.

Efecte parany

«Aquests valors superen amb molt la concentració observada en altres punts del Mediterrani occidental», assegura Lars Reuning, investigador de l’Institut de Geociències de la Universitat de Kiel (Alemanya), un altre dels autors de l’estudi.

Una investigació prèvia similar en el també protegit arxipèlag de Cabrera, a les illes Balears, va detectar també altes concentracions de microplàstics.

Els investigadors argumenten que les colònies de coral o els boscos de posidònia, una planta submarina endèmica també del Mediterrani, tindrien una espècie el «efecte parany» per a retindre aquestes partícules contaminants que arrossega el corrent.

«És paradoxal que trobem aquestes concentracions de microplàstics en dos llocs tan protegits», lamenta Reuning.

Impactes

Encara que fan falta més estudis per a determinar l’abast de la contaminació per microplàstics en aquests ecosistemes, els investigadors ja han pogut comprovar que els corals incorporen substàncies com les cendres originades en la combustió de combustibles fòssils als seus esquelets.

«Pot haver-hi efectes adversos per a la salut a partir de 540 partícules per quilo sec de sediment, i les concentracions que hem vist són molt majors», adverteix Reuning.

Els investigadors del IATS-CSIC tenen a les illes Columbretes un valuós laboratori viu per a comprovar com afecten el canvi climàtic i altres fenòmens globals als ecosistemes marins. Entre altres, han pogut observar com els impactes del calfament provoquen un estrés en els corals que redueix el seu creixement i pot desembocar en la seua mort.

Els investigadors estimen que el 80% dels plàstics que arriben als oceans procedeixen de fonts terrestres, d’açí ve que entre les seues recomanacions estiguen la prohibició dels plàstics d’un sol ús o millorar els tractaments de les aigües residuals.