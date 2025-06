Com obtindre compostos sostenibles per a l’indústria farmacèutica

Les lactamas són grups funcionals presents en l’estructura de molècules orgàniques molt rellevants. De fet, les lactamas són amides, substàncies que constitueixen part essencial de les proteïnes, i sense elles la vida no seria possible. A més, les lactamas són molt importants per a la indústria farmacèutica: la penicil·lina és una lactama i entre els deu fàrmacs més venuts l’any 2022, tres d’ells eren lactamas.

«En aquest treball hem sigut capaços de desenvolupar el primer sistema catalític d’àmplia aplicabilitat per a obtindre lactamas de manera pràctica, sostenible i selectiva, a partir de compostos orgànics molt accessibles i hidrogen, on el substrat de partida, en aquest cas una imida cíclica, pateix un procés d’hidrogenació generant aigua com a únic subproducte de la reacció», explica Jose Ramón Cabrero Antonino, científic del CSIC en el ITQ i autor de correspondència del treball.

L’equip d’investigació ha estudiat detalladament no sols l’estructura del catalitzador heterogeni desenvolupat, sinó també el seu procés d’activació i el mecanisme pel qual transcorre la transformació catalítica. Aquest tipus d’aproximació racional a la catàlisi heterogènia aplicada a química orgànica suposa un avanç destacable en aquest camp.

«La comprensió en profunditat de l’estructura del catalitzador i del seu procés d’activació obri la porta a la potencial aplicació, d’aquest i d’altres materials relacionats, en processos orgànics d’interés altament sostenibles», afirma Rosa Adam Ortiz, investigadora Ramón y Cajal del Departament de Química Orgànica de la Universitat de València, en la seua unitat de la Facultat de Farmàcia, i autora també de correspondència del treball.

D’altra banda, aquesta investigació resulta innovadora des del punt de vista del disseny d’un nou tipus de material bimetàl·lic multifuncional com a catalitzador. En els últims anys, el disseny de materials bimetàl·lics per a processos catalítics que utilitzen hidrogen ha sigut un camp molt actiu. La combinació bimetàl·lica descrita en aquest treball no havia sigut explorada fins a aquest moment en el camp de la catàlisi heterogènia i, per tant, obri noves vies en aquesta àrea.

En el treball col·laboren, a més, l’Institut de Microscòpia Electrònica i Materials de la Universitat de Cadis (IMEYMAT) i el Sincrotró Alba.