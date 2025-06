Dotze estudiants de Primària elaboren el calendari de fruites i verdures

Dotze alumnes d’Educació Primària han sigut els responsables de dissenyar el primer calendari de fruites i verdures de la C.Valenciana. Dotze mesos il·lustrats com a resultat d’un concurs de dibuixos convocat pel Col·legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes (CODiNuCoVa) com a part de la iniciativa «Mengem Territori», el seu projecte d’Educació Alimentària que busca «fomentar l’alimentació saludable i el consum de productes frescos de temporada i proximitat entre els xiquets i xiquetes valencians i les famílies».

El calendari s’ha presentat durant el lliurament dels Premis Mengem Territori, que s’ha celebrat en el Palau de l’Exposició de València amb el suport del Centre Mundial de València per a l’Alimentació Urbana Sostenible i que ha comptat amb l’assistència dels 12 menors finalistes, els dibuixos dels quals il·lustren els mesos de gener a desembre, les seues famílies i els representants dels col·legis participants. Es tracta d’una mesura sobre la base de la proposta elaborada en 2022 per la Conselleria d’Agricultura.

Claudia Bernárdez, Iván de Juan i Lucía Lutero King han sigut els tres alumnes guanyadors del concurs, els qui han rebut de les mans de María Ferrer, vocal d’Educació Alimentària del CODiNuCoVa i Carlos Mundina, president del CEMAS, unes cistelles de fruites i verdures cultivades en el nostre territori, així com un kit d’hort urbà.

L’epidèmia de l’obesitat

Segons Ferrer, el 18 % dels menors valencians patixen obesitat i 1 de cada 4 té una dieta de molt baixa qualitat. «Una de les principals raons que detectem durant eixe període és la falta d’Educació Alimentària tant en els menors com en les famílies el que ens va portar a desenrotllar «Mengem Territori», explica.

Per part seua, Carlos Mundina ha ressaltat que «creem fermament que la transformació del sistema alimentari comença per l’educació. Per això este és el tipus d’iniciatives que val la pena secundar. Este projecte té com a objectiu fomentar hàbits alimentaris saludables, sostenibles i de proximitat entre els més xicotets, promovent el consum de fruites i verdures fresques, de temporada i de la nostra terra».

Un calendari saludable

I és que este calendari escolar compta amb la il·lustració de les fruites i verdures més representatives de cada mes i amb el llistat d’aquelles que són de consum preferent i habitual. «Setembre té com a protagonista a la remolatxa, ja que és una de les verdures que hauríem de consumir preferentment en eixe mes d’any. Al costat de la remolatxa, hem inclòs un llistat lateral, on podem llegir com l’all, la carabassa, la pera o la poma, entre altres, són també consumides en este mes de l’any en la nostra autonomia», explica María Ferrer.

Unes altres de les protagonistes d’este calendari han sigut la magrana i la carxofa en els mesos de la tardor, l’alvocat, la carlota i el kiwi en hivern, la maduixa, la tomaca i les cireres a la primavera, o el meló i el meló d’Alger en estiu. «D’esta manera tan gràfica i a primera vista, podem veure quines fruites i verdures podem triar perquè la nostra elecció siga saludable i sostenible per al medi ambient», conclou María Ferrer.

En esta primera edició del projecte han participat més de 1.400 escolars de col·legis de les províncies de València i Castelló. És el cas del CEIP Comte D’Aranda (Castellón), CEIP Les Arts (València), CEIP Nicolau Primitiu Gómez Serrano (València), Nuestra Señora del Carmen ySan Vicente De Paúl (València) i San Pedro Pascual. Representants i responsables d’este projecte en els nomenats centres educatius han estat també presents.