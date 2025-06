La UPV guanya els XVI Premis Nacionals de Disseny i Sostenibilitat d’Envàs

La Universitat Politècnica de València (UPV) destaca com a referent en creativitat, sostenibilitat i innovació en disseny d’envasos, amb diversos equips premiats en els XVI Premis Nacionals Disseny i Sostenibilitat d’Envàs i Embalatge.

L’edició d’enguany, que organitza el Clúster d’Innovació en Envàs i Embalatge, ha reconegut el talent d’estudiants de la UPV amb un primer premi, dos accèssits i una beca per a formació especialitzada.

En el sector de l’alimentació, Pascual va llançar un desafiament per a dissenyar nous envasos sostenibles destinats a lactis bebibles o per a consumir amb cullera, pensats especialment en la infància i adolescència amb diverses premisses: que siga atractiu, funcional i eficient en l’àmbit de la logística.

Les guanyadores del primer premi han sigut Clara Isabel Vercher, Nerea Tarín i Alejandra Campos del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes de la Universitat Politècnica de València (UPV), amb «‘yogGO’, el yogurt que segueix el ritme», una proposta que combina practicitat i diversió. És un envàs versàtil i divertit, amb tapes de colors segons el sabor i un disseny il·lustrat en el qual cada fruita apareix pujada a una cullera de iogurt. Pot prendre’s amb cullera, begut o fins i tot congelat com un pol, adaptant-se a l’estil de vida actiu i a l’edat de qui el consumeix.

Nerea Tarín explica que per a l’equip «haver guanyat aquest premi ens pot obrir moltes portes i és molt important que se’ns oferisquen aquestes oportunitats els qui estem començant perquè ens ajuden a diferenciar-nos de la resta d’estudiants i ens permet mostrar el nostre potencial».

En aquest mateix desafiament han aconseguit un accèssit Nerea Ferrer, Aitana Olmos i Natalia Roma, també estudiants del Grau en Enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament de Productes, de la UPV, amb un envàs dissenyat en forma de meitat d’animal, com a os, porc o mico. En unir dos envasos, es forma un animal complet, i també permet combinar diferents meitats per a crear noves combinacions. Aquesta proposta afig un element lúdic a l’envàs tradicional.

També han aconseguit un accèssit Laura Alcántara, Andrea Borruey i Elisa Appolloni, resolent el repte que va plantejar Florette. El grup ha dissenyat un envàs per a ensalada «llest per a agitar i gaudir». El seu disseny incorpora una tapa tipus «clic» que permet mesclar els ingredients de manera pràctica i sense vessaments, mentre que una tira de cartó envolupant aporta lleugeresa i comoditat al transport. Cada detall està pensat per a oferir una solució moderna i funcional, adaptada a l’estil de vida dinàmic.

Premi Pla Pedrera Clúster

A més, l’estudiant Adriana Torija Palacios, del Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte de la Universitat Politècnica de València ha guanyat el Premi Pla Pedrera Clúster dotat amb una beca valorada en 19.600 euros per a cursar estudis de postgrau.

Gràcies a aquests premis, els equips de la UPV participaran en la final dels Premis Liderpack, i podran optar a representar a Espanya en els WorldStar Student Awards, el certamen internacional més destacat en disseny d’embalatge a nivell universitari organitzats per la World Embalatge Organization (WPO).