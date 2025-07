Valenciaport llança una iniciativa que analitza la capacitat energètica renovable

La Fundació Valenciaport anuncia el llançament d’una nova ferramenta en línia gratuïta, la Renewable Energy Toolkit, que analitza el potencial de producció d’electricitat renovable en els ports. Es tracta d’una iniciativa que ha sigut dissenyada per a ajudar els ports mediterranis a seleccionar la font d’energia renovable més adequada segons les seues necessitats energètiques actuals i futures, informa l’entitat en un comunicat.

L’aplicació, desenvolupada en el marc del projecte europeu Renewport, ja està disponible en el lloc web del projecte i té com a objectiu principal «facilitar la planificació d’ús d’instal·lacions fotovoltaiques i eòliques en zones portuàries de manera senzilla i directa». La ferramenta oferix als seus usuaris «una visió clara dels factors clau per a avaluar els beneficis d’instal·lar sistemes d’energia eòlica i fotovoltaica» i proporciona consells pràctics, i informació detallada, a més de permetre «realitzar càlculs personalitzats introduint dades específiques de cada port».

D’esta manera, destaca Valenciaport, es pot analitzar la capacitat energètica i determinar la viabilitat d’implementar estes tecnologies renovables en cada ubicació. El recurs està també dirigit a totes les entitats involucrades en les activitats logístiques dels ports, com a companyies navilieres, centres logístics, autoritats portuàries, operadors d’amarrament i terminals, entre altres.

Encara que inicialment s’enfoca en els ports europeus de la regió mediterrània, està previst que en el futur el seu ús s’estenga a ports de tota Europa. La ferramenta es connecta a dos sistemes especialitzats —PVGIS per a energia solar i Global Wind Atles per a energia eòlica— que proporcionen dades de confiança sobre el potencial energètic segons la ubicació.

Els usuaris poden ingressar informació específica del port, com les seues coordenades geogràfiques, el tipus de tecnologia que desitgen utilitzar i l’àrea disponible per a instal·lar panells solars o turbines eòliques. A partir d’estes dades, el sistema calcula la capacitat màxima que es podria instal·lar i la quantitat d’energia que s’espera produir cada mes, tant per a energia solar com eòlica, de manera individual o combinada, detalla Valenciaport.

L’aplicació mostra estos resultats «mitjançant gràfics clars», permet guardar diferents consultes per a comparar-les i oferix l’opció de descarregar les dades en formats com CSV, JSON o PDF, la qual cosa facilita la planificació i presa de decisions per a implementar energies renovables en els ports.

Centres d’energia sostenible

El principal objectiu del projecte Renewport, cofinançat pel programa Interreg EURO-MED de la Comissió Europa, és impulsar la transició energètica neta dels ports mediterranis (MED), transformant-los en centres d’energia sostenible.

El projecte, coordinat per l’Autoritat de la xarxa portuària de l’Adriàtic oriental d’Itàlia (PNAEAS) i en el qual participen tant l’Autoritat Portuària de València com la Fundació Valenciaport, busca aprofitar el potencial encara no explotat de les fonts d’energia renovables, promovent un paper actiu dels ports en la lluita contra el canvi climàtic i en la reducció d’emissions contaminants i de gasos d’efecte d’hivernacle, ressalta Valenciaport. n