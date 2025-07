Una tortuga marina posa a El Puig el quart niu de la temporada

Un nou niu de tortuga boba (Caretta caretta) ha sigut localitzat aquesta setmana a El Puig (València), el quart d’aquesta temporada en la Comunitat Valenciana. Gràcies a l’avís d’una persona que coneixia el protocol d’actuació, l’exemplar marcat va ser localitzat mentre realitzava la posada a la platja, segons ha informat l’ONG Xaloc.

La ràpida intervenció de l’equip de la Universitat de València, liderat per Jesús Tomás, va permetre la translocació segura del niu a la platja de La Punta, en El Saler, una zona de protecció integral especialment adequada per a la incubaciónde aquest tipus de nius.

El recompte final ha sigut de 129 ous, dels quals 116 romandran en custòdia a la platja, protegits pel voluntariat de l’ONG Xaloc Mar, que ha dut a terme les tasques de protecció i seguiment.

A més, durant la mateixa nit es va rebre un segon avís a Dénia, on es va albirar una altra tortuga marina. Encara que finalment no es va produir una nova posada, l’equip d’Eduardo Belda de la Universitat Politècnica de València, al costat de l’Ajuntament de la localitat, es va desplaçar per a verificar la situació, en una demostració de la «coordinació activa» durant la temporada de nidificació.

L’ONG aconsella a la població que, en cas d’albirament d’una tortuga marina eixint de la mar o l’aparició d’un rastre en l’arena, s’ha de telefonar immediatament al 112 i evitar acostar-se, molestar o il·luminar a l’animal.

Les entitats Xaloc, Conselleria de Medi Ambient, el Parc Natural de l’Albufera i Paradores ja estan coordinant esforços per a l’organització del pròxim Campament Tortuga 2025, amb l’objectiu de continuar impulsant la conservació d’aquesta espècie en les costes valencianes.

Aquesta campanya es duu a terme gràcies al suport d’entitats com a Fundación Reale, MTP, Rossman, Herbolario Navarro, Shop and Roll, Sea Shepherd Spain, Territorio Natura, CM Plastik i Bauhaus Paterna.