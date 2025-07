Un equip de la UPV marca tres rorquals per estudiar les seues rutes migratòries

Prop de 120 rorquals, el segon animal més gran del planeta, han passat davant de les costes de Dénia en la campanya de recerca d’aquest any que lidera la Universitat Politècnica de València (UPV). A més, l’equip de la UPV ha pogut marcar tres animals amb marques satel·litals que permeten estudiar les seues rutes migratòries i han pogut aconseguir dues mostres de genètica mitjançant tècniques no invasives, agafant una mostra del «buf» de l’animal mitjançant l’ús del dron.

Per a l’estudi de la seua etologia, l’equip de la UPV utilitza diverses tècniques i compta tant amb un equip terrestre —personal que detecta el pas de les balenes des d’un punt a terra— com un equip al mar que es responsabilitza/encarrega de la recollida/presa de diferents tipus de mostres.

A més, aquest any s’ha comptat amb la col·laboració d’investigadors del Tethys Research Institutem i del veler Malízia Explorer dedicat a l’exploració científica i conservació dels nostres oceans.

El Malizia Explorer ha estat fondejat a les costes de Dénia i Xàbia ajudant i treballant amb els investigadors Eduardo Belda, de l’Institut de Recerca per a la Gestió Integrada de Zones Costeres (IGIC) del campus de Gandia, i Víctor Gallego, de l’Institut Universitari de Recerca de Ciència i Tecnologia Animal (ICTA). Tots dos s’encarreguen d’estudiar aquests cetacis al seu pas pel litoral de Dénia.

«El rorqual comú s’ha convertit en una espècie emblemàtica per a la zona, sent un atractiu turístic i objecte d’estudi científic. La nostra feina busca comprendre millor la seua presència i comportament, amb l’objectiu de contribuir a la seua conservació i la gestió sostenible de la zona. La campanya d’aquest any ha estat un èxit, amb tres animals marcats i 21 fotoidentificacions», conclouen Belda i Gallego.