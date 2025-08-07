Els refugis climàtics, una de les assignatures pendents de València

La ciutat és una de les capitals de província espanyoles amb un menor ràtio d’aquest tipus d’espais urbans per habitant, amb un per cada 41.200 persones

La plaça de la Reina de València compta amb difusors d’aigua per a combatre les altes temperatures a la ciutat.

Magdalena Aroca

València

En un estiu marcat per les temperatures extremes, l’organització ecologista Greenpeace alerta que només 16 de les 52 capitals de província i autonòmiques d’Espanya compten amb una xarxa pública de refugis climàtics per protegir la població més vulnerable.

Segons l’informe ‘Ciutats al roig viu: refugis climàtics i desprotecció davant de la calor extrema a Espanya’, l’ONG denuncia la falta de refugis en més del 70 % de les capitals i ressalta que set comunitats autònomes —Extremadura, Castella-la Manxa, Cantàbria, Astúries, Galícia, Canàries i Balears— no tenen aquests tipus d’espais a les seues capitals.

Greenpeace recorda que els refugis climàtics són una de les mesures d’adaptació més ràpides i efectives per protegir de la calor extrema, especialment en entorns urbans amb zones verdes escasses i demana aplicar tres mesures claus: una acció climàtica urgent i ambiciosa, plans d’adaptació que transformen l’espai públic dels municipis i refugis climàtics efectius.

Grans desigualtats entre ciutats

Barcelona encapçala la llista amb més refugis amb 401, seguida de Bilbao (131), Múrcia (94), Màlaga (93) i Sant Sebastià (89). A l’extrem oposat se situen Sevilla (5), Còrdova (14), València (20) i Madrid (31).

En termes de ràtio habitants/refugi, les ciutats més ben posicionades són Sant Sebastià (1/2.100), Lleida (1/2.400) i Logronyo (1/2.500), mentre que les pitjors xifres corresponen a Sevilla (1/137.400), Madrid (1/110.100) i València (1/41.200). Les altres dos capitals valencianes, Alacant i Castelló, compten tan sols amb un refugi per a tota la seua població.

En aquest context, l’organització alerta de la importància d’establir mesures com els refugis climàtics davant de les onades de calor, l’esdeveniment meteorològic més fàcilment atribuïble al canvi climàtic i el de més mortalitat a Europa i Espanya.

