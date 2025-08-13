Indústria emet 112 certificats amb un estalvi de més de 134 milions de kWh
El sistema està dissenyat perquè les empreses energètiques puguen complir amb la seua obligació d’estalvi energètic mitjançant l’adquisició dels CAU
La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, dirigida per Marián Cano, ha emés fins a la data un total de 112 Certificats d’Estalvi Energètic (CAU) amb resultat favorable en la Comunitat Valenciana. Estes actuacions han permés un estalvi energètic acumulat superior a 134 milions de quilowatts hora (kWh). El sistema, en vigor des de principis de 2023, permet a les persones i empreses que escometen actuacions d’eficiència energètica obtindre una contraprestació econòmica pels estalvis generats, a través de la venda dels CAU a companyies energètiques que estan obligades a aconseguir determinats nivells d’estalvi.
Com ha explicat el director general d’Energia i Mines, Manuel Argüelles, un CAU «és un document electrònic que garantix que s’ha aconseguit un estalvi d’energia equivalent a 1 kWh després d’haver realitzat una actuació d’eficiència energètica». El director general ha destacat la seua rellevància i defén que «els CAU són una ferramenta molt útil que cal impulsar, ja que permeten recuperar gran part de la inversió realitzada». A més, ha subratllat que les solucions d’eficiència energètica són un àmbit d’acció «clau en la transformació cap a un model econòmic més competitiu i sostenible».
Ivace+i Energia actua com a gestor autonòmic del sistema, validant les actuacions realitzades, emetent els certificats corresponents i registrant-los en el sistema nacional. Segons ha explicat Argüelles, les empreses energètiques poden adquirir CAU a un preu més econòmic que el que determina el Fons, «la qual cosa els permet complir els seus objectius de forma més eficient en costos».
Reduir la petxada de carboni
Alhora, les persones i entitats que han realitzat les millores reben una compensació econòmica. En la seua opinió, els CAU representen «una gran oportunitat» per a abordar projectes que generen estalvi energètic i ajuden a recuperar la inversió, al mateix temps que s’avança en la descarbonització i es reduïx la petjada de carboni. Per això, «constituïxen un dels 14 eixos de la nova Estratègia Energètica de la Comunitat Valenciana, un full de ruta ambiciós orientat a garantir un subministrament d’energia neta, segura i competitiva per a la ciutadania i el teixit industrial».
