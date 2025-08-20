València Clima i Energia i Cruz Roja impulsen el voluntariat socioambiental en el Parc Natural de l’Albufera
Els voluntaris treballaran per a protegir la biodiversitat, sensibilitzar als visitants de la fragilitat de l'equilibri natural i previndre incendis
L'Ajuntament de València, a través de la Fundació València Clima i Energia, ha firmat un conveni de col·laboració amb Cruz Roja amb l'objectiu d'impulsar el voluntariat socioambiental per a la protecció de la diversitat i la prevenció d'incendis forestals en el Parc Natural de l’Albufera. Aquest acord reforça el compromís de la ciutat amb la conservació activa del seu entorn natural i s'emmarca en el conjunt d'iniciatives vinculades a la candidatura de l’Albufera com a reserva de la Biosfera per part de la Unesco.
Amb una dotació econòmica de 8.500 euros, el conveni permetrà canalitzar el treball de voluntariat cap a accions clau com la sensibilització ambiental, la vigilància dissuasiva, la informació a visitants sobre la normativa d'ús de l'espai natural i la promoció de la participació social en la protecció de l'ecosistema.
Cruz Roja, entitat humanitària de prestigi i àmplia trajectòria en l'àmbit del voluntariat mediambiental, desenvolupa des de 2016 un programa de vigilància i sensibilització ambiental a la Devesa. El seu coneixement del terreny i la seua xarxa consolidada de voluntariat la converteixen en un aliat estratègic per a aconseguir els objectius de l'Ajuntament de València en matèria de sostenibilitat, biodiversitat i seguretat ecològica.
Per a Carlos Mundina, regidor de Millora Climàtica, «esta col·laboració s'inscriu en una línia de treball prioritària del consistori: la cooperació amb agents experts i amb arrelament en el territori, com Cruz Roja, per a garantir el benestar ambiental de la ciutat, incentivar el voluntariat i posar en valor el nostre entorn natural gràcies al treball de persones altruistes que estimen la naturalesa».
La Fundació València Clima i Energia, per la seua part, lidera este tipus d'iniciatives des del seu paper com a instrument tècnic de l'Ajuntament per a avançar en el compliment dels plans estratègics d'acció climàtica, educació ambiental i col·laboració ciutadana. L'actuació conjunta amb Cruz Roja s'alinea amb les línies estratègiques del pla d'actuació 2025 de la Fundació, que aposten per generar una nova cultura ambiental i reforçar les aliances locals.
Referent en sensibilització ambiental
El present conveni tindrà vigència fins al 31 de desembre de 2025, amb possibilitat de pròrroga anual fins a un màxim de quatre anys, i inclou també l'organització d'actes de reconeixement al voluntariat participant.
Aquesta iniciativa reforça la voluntat de l'Ajuntament de València de protegir i projectar el valor excepcional del Parc Natural de l’Albufera, no sols com a espai d'alt valor ecològic, sinó com un bé comú la preservació del qual requereix el compromís col·lectiu i d'aliances sòlides amb entitats expertes en acció social i ambiental.
L'actual conveni amb Cruz Roja reforça l'estratègia de l'Ajuntament de València per a promoure la cultura de la sostenibilitat i l'acció climàtica entre la ciutadania. Des de l'any 2012, el consistori impulsa l'Observatori del Canvi Climàtic, un espai municipal de divulgació i sensibilització ambiental situat en el barri del Cabanyal, que s'ha consolidat com un punt de referència per a l'educació climàtica a la ciutat i ha acollit des de la seua obertura a més de 100.000 persones, entre visitants, estudiants, professionals i famílies interessades a conèixer de prop els reptes del canvi climàtic.
A través d'exposicions, tallers, visites guiades i activitats divulgatives, l'Observatori treballa per a fomentar la consciència ambiental i posar el nostre ecosistema més pròxim. L'aposta per aquesta mena d'espais educatius reflecteix el compromís de l'Ajuntament no sols amb les polítiques públiques de recuperació i protecció dels nostres espais naturals sinó també amb la sensibilització i l'educació ambiental.
València s'incorpora al projecte europeu Eureka
L'Ajuntament de València, a través de la Fundació València Clima i Energia, participa en el projecte europeu Eureka (Exchanging Urban Regulations and Knowledge for Action), una xarxa de col·laboració entre deu ciutats i regions europees que busca millorar l'aplicació de polítiques locals d'acció climàtica mitjançant l'aprenentatge mutu i l'intercanvi de bones pràctiques, en el marc del programa Interreg Europe.
Finançat pel programa Interreg Europe (2023-2027) i amb un pressupost de 2,5 milions d'euros, Eureka part d'un diagnòstic comú: moltes ciutats compten amb estratègies i plans d'acció climàtica ben definits, però enfronten dificultats en la seua implementació efectiva. Per a abordar este repte, el projecte reuneix socis de Dublín (Irlanda), Estocolm (Suècia), Mechelen (Bèlgica), Pilsen (República Txeca), Prato (Itàlia), regió de l'Àtica (Grècia), regió de Mazovia (Polònia), Rivne (Ucraïna), Rovaniemi (Finlàndia) i València (Espanya) amb l'objectiu de reforçar la governança local, desenvolupar solucions reproduïbles i millorar la coordinació institucional i ciutadana entorn de la neutralitat climàtica.
Durant els pròxims quatre anys, les ciutats participants compartiran els seus enfocaments i ferramentes per a superar obstacles comuns, com la integració del criteri climàtic en les polítiques sectorials, el finançament de mesures de mitigació o la implicació d'actors clau del territori. El projecte combina visites d'estudi, tallers interregionals, assessorament tècnic i plans d'acció local adaptats al context de cada ciutat.
En el cas de València, Eureka representa una oportunitat per a aprofundir en el seu full de ruta climàtic amb l'enfortiment de la seua capacitat d'implementació en àmbits com la contractació pública sostenible, la reutilització energètica o la definició d'indicadors d'impacte. Així mateix, s'emmarca en el compromís de la ciutat com una de les 100 ciutats missió seleccionades per la Comissió Europea per a aconseguir la neutralitat climàtica en 2030.
Carlos Mundina, regidor de Millora Climàtica i Transició Energètica, ha subratllat que «formar part d'Eureka ens permet no sols compartir l'experiència de València en sostenibilitat urbana, sinó també aprendre d'altres ciutats europees amb solucions pioneres. Esta col·laboració reforçarà les nostres polítiques per a fer front a l'emergència climàtica de forma més eficaç i participativa».
La implicació de València en Eureka complementa altres iniciatives estratègiques que ja impulsa la ciutat en matèria de mobilitat sostenible, eficiència energètica o regeneració urbana i consolida el seu lideratge a nivell europeu en la transició ecològica.
