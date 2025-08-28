Activitats per a netejar de ‘basuraleza’ les zones afectades per la dana
El 'Proyecto Libera', impulsat per SEO/BirdLife, posa en marxa la iniciativa «1 m2 por la dana» amb 30 accions per a la retirada dels residus acumulats
El 'Proyecto Libera', impulsat per SEO/BirdLife en aliança amb Ecoembes, posa en marxa 30 activitats de recollida de «basuraleza» —escombraries que abandonem en la naturalesa— en el marc de la campanya "1 m2 por la dana".
L’objectiu és col·laborar en la retirada de residus acumulats pel temporal del 29 d’octubre, així com per a arreplegar mostres d’aigua i sediments, que s’analitzaran pel Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), i conéixer millor l’impacte ambiental en les zones més afectades per la dana.
Les recollides seran entre els mesos d’agost i desembre de 2025, en llocs com el Parc Natural de Chera-Sot de Chera, el Parc Natural de l’Albufera, els trams litorals, platges del sud de Cullera, el Parc Natural del Túria i Chiva. Per a això, s’organitzaran en grups reduïts de fins a 20 persones, per a garantir la seguretat i el respecte a l’entorn.
La primera recollida es durà a terme el 30 d’agost a la platja del Brosquil de Cullera i l’última tindrà lloc el dia 14 de desembre en platges de Sueca, segons ha informat el projecte en un comunicat.
La tècnica de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana Carmen Vives ha assenyalat que aquestes actuacions «contribuiran a millorar l’estat de conservació de la biodiversitat, perquè afavoriran la recuperació dels hàbitats de les zones d’actuació en evitar la degradació i integració dels residus i en reduir l’extensió i l’efecte negatiu de la «basuraleza».
Així mateix, la portaveu de Libera en Ecoembes, Eliezer Sánchez, ha valorat que en aquest projecte creuen que la participació ciutadana «té un poder transformador» i que la col·laboració col·lectiva és «clau» per a afrontar els reptes ambientals més urgents.
Així, sosté que, amb iniciatives com «1 m2 por la dana», «no sols es neteja, també es genera coneixement per a previndre i sensibilitzar. Entre tots, podem aconseguir un entorn més sa i resilient».
A més de la retirada de residus, els tècnics de SEO/BirdLife arreplegaran mostres d’aigua i sediment en totes les localitzacions. Aquestes dades seran posteriorment analitzats pel CSIC, amb l’objectiu de comparar els nivells actuals de contaminació amb les dades publicades en Ciència Libera sobre eixes mateixes zones fa dos anys, la qual cosa aportarà «informació valuosa» per a l’estudi de l’evolució ambiental després d’una dana.
Posteriorment, tota la informació recopilada s’integrarà en un informe final que serà presentat en 2026 i aportarà coneixement per a la recuperació i gestió futura d’aquests entorns.
Participació
Respecte a les labors de recollida, la participació està oberta per a qualsevol persona, associació, empresa o administració que desitge col·laborar de forma organitzada i segura. Per a facilitar la inscripció i notificar les pròximes activitats, les persones interessades poden registrar-se a través de la web.
A més, Libera posarà a la disposició dels participants, un/a monitor/a especialitzat/al fet que guiarà cada recollida, materials necessaris per a la recollida de residus, assegurança d’accidents, informació i accés a l’app ‘Basuraleza’ per a registrar els residus i contribuir a la ciència ciutadana.
