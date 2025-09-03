El CSIC i la UPV anticipen episodis d’alta contaminació per trànsit gràcies a la IA
El sistema d’alertes informa amb 30 minuts d’antelació si un tram de carrer registrarà un nivell de trànsit elevat per a facilitar la presa de decisions i la gestió
Un equip de l’Institut de Tecnologies d’Informació i Comunicacions (Itaca) de la Universitat Politècnica de València (UPV) i l’Institut de Física Corpuscular (IFIC), centre mixt del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) i la Universitat de València (UV), ha desenvolupat un innovador sistema de predicció i alerta de trànsit urbà basat en tècniques de deep learning. El nou mètode, que permet anticipar episodis d’alta contaminació per a facilitar l’adopció de mesures preventives, «està a punt per a exportar-se i ajudar a millorar la qualitat de l’aire en entorns urbans de tot el món», destaquen els investigadors.
En este treball, l’equip de l’institut Itaca i de l'IFIC va partir d’una premissa: reduir les emissions del transport no sols contribueix a mitigar el canvi climàtic, sinó que també millora de manera directa la qualitat de l’aire a les ciutats. En el cas de València, per exemple, el trànsit representa al voltant del 60% de les emissions totals de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI).
Per a mitigar aquesta situació, els investigadors i investigadores van aplicar en la ciutat un sistema que permet anticipar amb 30 minuts d’antelació si un tram de carrer registrarà un nivell de trànsit elevat, facilitant així l’adopció de mesures preventives per a reduir la contaminació i protegir la salut de la ciutadania.
«El trànsit urbà és una font important de contaminants atmosfèrics nocius. No hem d’oblidar que la contaminació de l’aire és la principal causa ambiental de morts prematures», assenyala Edgar Lorenzo-Sáez, investigador de l’Institut ITACA i un dels autors de l’estudi. A més, la mala qualitat de l’aire s’ha vinculat a malalties com l’asma, el càncer de pulmó o els problemes cardiovasculars, «responsables d’unes 300.000 morts prematures a l’any a la Unió Europea», afegeix l’investigador.
Un sistema precís i escalable
El sistema de l’equip de la UPV i l'IFIC ha sigut entrenat amb dades procedents de 1.472 sensors de trànsit distribuïts per tota la ciutat de València i complementat amb variables meteorològiques. Així, el nou mètode classifica cada segment de via en tres nivells d’alerta i, gràcies a l’ús de xarxes neuronals tipus LSTM (Long Short-Term Memory), aconsegueix una elevada precisió en temps real, fins i tot en les hores punta.
A més, el model ha demostrat que les dades de trànsit poden servir com un indicador fiable dels nivells de NOx (òxids de nitrogen), un dels contaminants més perjudicials per a la salut, la qual cosa resulta especialment útil en entorns on no es disposa d’una xarxa densa de sensors de qualitat de l’aire. Aquesta capacitat permetria reforçar l’efectivitat de les Zones de Baixes Emissions (ZBE), amb mesures més localitzades i ajustades al risc real de cada carrer, evitant restriccions generalitzades de major impacte social.
«Hem comprovat una correlació directa entre els fluxos de trànsit i els nivells de NOx registrats, la qual cosa ens permet generar alertes fins i tot sense una xarxa completa de sensors de qualitat de l’aire. És una troballa clau per a moltes ciutats europees amb recursos limitats», explica Javier Urchueguía, també investigador d’Itaca. Així mateix, Verónica Sanz, catedràtica en la UV, investigadora de l'IFIC i coautora de l’estudi, subratlla que «la intel·ligència artificial pot ser una gran aliada perquè les ciutats respiren millor».
Ivace+i accelera la transició cap al cotxe elèctric
L'Institut Valencià de Competitivitat i Innovació (Ivace+i), dependent de la Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, ha destinat fins a la data un total de 7,68 milions d'euros per a facilitar la compra de 2.024 vehicles elèctrics i la implantació de 1.061 punts de recàrrega a la província de Castelló, en el marc del Pla Moves III.
Segons ha explicat la consellera, el sector transport «és el de major consum energètic de la Comunitat Valenciana i pràcticament la totalitat d'este consum prové del petroli, per la qual cosa és fonamental dur a terme polítiques actives per a fomentar un tipus de mobilitat més sostenible».
Al seu juí, els elèctrics «encara tenen dificultats per a imposar-se en el mercat respecte als vehicles de tecnologies convencionals i és necessari incorporar ajudes que animen a la seua compra».
Foment del vehicle elèctric
Cal recordar que, a través d'este programa, Ivace Energia atorga ajudes econòmiques de 7.000 euros per als particulars, autònoms i entitats que adquirisquen vehicles elèctrics purs i de 5.000 euros per als híbrids endollables.
Per a Cano, això passa per «donar prioritat als modes de transport més nets i eficients i és indispensable impulsar la renovació del parc de vehicles que utilitza combustibles fòssils cap a aquells que estan propulsats amb energies alternatives, en particular els vehicles elèctrics».
