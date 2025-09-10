Invertir a millorar la potabilització de l’aigua per a consum humà
Ivace+i finança el desenvolupament de simuladors per a evitar la contaminació microbiana i reduir la quantitat de químics perjudicials per a la salut
La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, dirigida per Marián Cano, finança a través de Ivace+i Innovació el projecte THMod, l’objectiu del qual és optimitzar els sistemes de potabilització d’aigües per a evitar la contaminació microbiana i reduir la quantitat de compostos químics potencialment nocius per a la salut que es generen durant aquest procés.
La cloració, una de les tècniques més esteses per a aquest fi, permet mantindre uns nivells mínims de clor residual que eviten la recontaminació microbiana des de la seua potabilització fins a la seua distribució a les llars, a través de la xarxa de proveïment. No obstant això, l’esmentada cloració produeix una sèrie de compostos que poden interactuar amb el clor residual lliure i produir reaccions no desitjades que, en excés, redueixen la qualitat de l’aigua de consum, segons ha indicat la Generalitat en un comunicat.
Entre aquests subproductes es troben els trihalometanos (THM), la presència dels quals en les aigües de subministrament, des de l’entrada en vigor del Reial decret 3/2023, es troba limitada a una concentració de 100 micrograms per litre en els punts habituals de consum, és a dir, habitatges o establiments tant públics com privats.
El projecte, que impulsa Facsa, aborda la millora de les tècniques disponibles i el desenvolupament d’altres noves per al tractament de l’aigua de captació, és a dir, l’aigua que és recol·lectada o extreta d’una font natural. D’aquesta manera, es pretén optimitzar el procés de cloració i limitar així la presència de THM per davall del llindar indicat en els punts de consum.
El principal objectiu de THMod és desenvolupar una eina que simula els processos de cloració de l’aigua i la formació de THM, tant en les plantes potabilitzadores com en la xarxa de proveïment. A més, s’aprofundirà en el monitoratge de la qualitat de l’aigua a l’interior dels tancs de cloració.
Xarxa similar a Toledo
La iniciativa s’ha dissenyat específicament per a concórrer a una licitació de Compra Pública d’Innovació prevista per Emasesa i llançada inicialment mitjançant una Consulta Preliminar de Mercat sobre gestió sostenible de recursos hídrics.
Concretament, s’ha adaptat el cas d’estudi a una xarxa similar a unes altres de l’entorn nacional com és el cas de Toledo, la qual registra de manera recurrent nivells elevats de THM. Aquest desenvolupament compta amb finançament de la UE, a través del programa Comunitat Valenciana Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder) per a 2021-2027.
L’administració autonòmica ha detallat que el procés de cloració en les plantes potabilitzadores es controla mitjançant sondes en línia que mesuren de manera contínua variables com la concentració de clor dissolt, el nivell de terbolesa o de sòlids dissolts, entre altres. D’altra banda, de manera periòdica es realitza una anàlisi de la qualitat de l’aigua per a identificar patògens, metalls pesants o subproductes de desinfecció.
Simulació avançada
Aquestes mesures i controls es realitzen a l’entrada i eixida d’aigua dels tancs, però no aporten detalls sobre la dinàmica dels processos, la qual cosa impedeix la seua optimització. Per a respondre a aquesta necessitat, s’han començat a implementar eines de simulació avançada que permeten reproduir el comportament hidràulic en 3D i a escala real a l’interior dels depòsits.
