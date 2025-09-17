‘Música pel clima’ converteix els concerts en acció climàtica
La plataforma preveu plantar més de 200 arbres en 2025 i compta amb més de 150 artistes que vinculen la seua música a l’activisme ecologista
La plataforma ‘Música pel clima’ continua convertint els concerts en acció climàtica. El passat 2024, gràcies a la seua campanya ‘1 concert, 1 arbre’, va aconseguir recaptar 2.500 euros que es van destinar a la reforestació i la regeneració de sòls mitjançant 180 actuacions musicals, les quals es van traduir en 180 arbres plantats. Enguany, el projecte ja ha aconseguit els 200 concerts que, de la mateixa manera, tindran el seu equivalent en arbres pròximament.
‘Música pel clima’ va nàixer com una iniciativa veïnal (Paiporta Circular) i ha anat creixent fins a convertir-se en una xarxa que compta amb la col·laboració de més de 150 artistes en tota Espanya (The Shag Sharks, The Hot Notis, Petit Comité o El Globo, entre molts altres) i més de 15 col·lectius ambientals locals, com és el cas de Mans al Terra, Per L’Horta o Acció Ecologista Agró. «La música uneix, el planeta urgeix. Creem cultura que sembra», afirma el seu portaveu Guillermo Valero.
A la campanya ‘1 concert, 1 arbre’ se suma ‘L’escenari solar’, un equip de so propi que ofereix un espectacle de qualitat sense comprometre l’entorn. «El nostre escenari solar permet organitzar concerts amb zero emissions en molts espais i, sobretot, en espais agroecològics. Podem transformar l’horta en una sala de concerts on la gent pot ballar descalça sobre sòl fèrtil», explica Valero.
Actualment, la plataforma ‘Música pel clima’ no sols vol convidar a més artistes perquè se sumen al seu activisme ecologista mitjançant concerts, sinó també fer una crida a espais i promotors culturals perquè contracten les bandes del seu catàleg i compten amb el seu equip de so. Així mateix, agraeix a la ciutadania que done suport als seus esdeveniments i done visibilitat al seu missatge. «Amb nosaltres, cada nota musical és una llavor de canvi», matisa el seu portaveu.
Tot plegat, baix el lema ‘Viu la música en un planeta viu’, des de ‘Música pel clima’ conceben la cultura com un bé de necessitat bàsica que només es pot gaudir plenament en un planeta sa. Per això, promouen un futur en el qual els festivals funcionen amb energia neta, cada artista siga un/a sembrador/a de consciència ecològica i el públic participe tant dels concerts com de les accions ecologistes.
«Hem viscut la pandèmia per Covid-19 i la dana en primera persona. Ens hem adonat que en moments de crisis la cultura és l’últim en el qual pensem. No obstant això, quan algú de sobte ix al balcó, agafa el seu instrument i toca una cançó, significa que l’esperança ha tornat. Nosaltres volem ser aquesta veu de l’esperança cap a un futur sostenible en harmonia amb la naturalesa», conclou Valero.
